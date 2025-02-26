緬甸男神Paing Takhon宣布已婚 三年前反政府被捕獲女友不離不棄

曾被選為全球百大型男冠軍的28歲緬甸男神白因（Paing Takhon），去年8月公開戀情，並於同年11月向大他一歲女友Linn Mya Phu求婚成功，昨日更傳來已婚喜訊，興奮分享兩人的結婚儀式，甜蜜畫面為各地粉絲投下震撼彈。

昨天，Paing Takhon與另一半在雙方親友的見證下簽署結婚證書，一對新人除了抱住狗狗跟家人合照外，Paing Takhon更拿起結婚證書親吻妻子額頭，溫馨非常。另外，有賓客亦在網上分享Paing Takhon去年底婚宴畫面，片段可見一對準新人當天穿上金色傳統服飾，入場時分別捧着金色碗、撒花瓣，入場儀式相當盛大。