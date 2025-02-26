緬甸男神Paing Takhon宣布已婚 三年前反政府被捕獲女友不離不棄

曾被選為全球百大型男冠軍的28歲緬甸男神白因（Paing Takhon），去年8月公開戀情，並於同年11月向大他一歲女友Linn Mya Phu求婚成功，昨日更傳來已婚喜訊，興奮分享兩人的結婚儀式，甜蜜畫面為各地粉絲投下震撼彈。
昨天，Paing Takhon與另一半在雙方親友的見證下簽署結婚證書，一對新人除了抱住狗狗跟家人合照外，Paing Takhon更拿起結婚證書親吻妻子額頭，溫馨非常。另外，有賓客亦在網上分享Paing Takhon去年底婚宴畫面，片段可見一對準新人當天穿上金色傳統服飾，入場時分別捧着金色碗、撒花瓣，入場儀式相當盛大。
去年底公開求婚過程
Paing Takhon當年短暫出家修行，憑住俊俏外貌一度被封為「地表最帥和尚」，近年他甚少公開感情生活，直至去年忽然公開Linn Mya Phu的女友地位，年底更分享趁首爾旅行時在漢江跪地求婚過程。Paing Takhon與妻子交往4年，期間經歷因反對緬甸軍政府政變而被捕入獄的艱難時刻，女方對他不離不棄，深情默默守護在男友身邊，感情令人動容。據知，Linn Mya Phu早於18歲已入行當模特兒及接拍廣告，之後轉型成藝人進軍演藝圈。