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娛樂
2025-02-26 17:45:03

緬甸男神Paing Takhon宣布已婚 三年前反政府被捕獲女友不離不棄

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28歲緬甸男神Paing Takhon昨日宣布已跟女友結為夫妻。

28歲緬甸男神Paing Takhon昨日宣布已跟女友結為夫妻。

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曾被選為全球百大型男冠軍的28歲緬甸男神白因（Paing Takhon），去年8月公開戀情，並於同年11月向大他一歲女友Linn Mya Phu求婚成功，昨日更傳來已婚喜訊，興奮分享兩人的結婚儀式，甜蜜畫面為各地粉絲投下震撼彈。

昨天，Paing Takhon與另一半在雙方親友的見證下簽署結婚證書，一對新人除了抱住狗狗跟家人合照外，Paing Takhon更拿起結婚證書親吻妻子額頭，溫馨非常。另外，有賓客亦在網上分享Paing Takhon去年底婚宴畫面，片段可見一對準新人當天穿上金色傳統服飾，入場時分別捧着金色碗、撒花瓣，入場儀式相當盛大。

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Paing Takhon於2021年因反對緬甸軍政府曾經被捕，出獄後仍獲女友不離不棄。 Paing Takhon當年短暫出家修行，憑住俊俏外貌一度被封為「地表最帥和尚」。 Paing Takhon去年11月向女友Linn Mya Phu求婚成功。

去年底公開求婚過程

Paing Takhon當年短暫出家修行，憑住俊俏外貌一度被封為「地表最帥和尚」，近年他甚少公開感情生活，直至去年忽然公開Linn Mya Phu的女友地位，年底更分享趁首爾旅行時在漢江跪求婚過程。Paing Takhon與妻子交往4年，期間經歷因反對緬甸軍政府政變而被捕入獄的艱難時刻，女方對他不離不棄，深情默默守護在男友身邊，感情令人動容。據知，Linn Mya Phu早於18歲已入行當模特兒及接拍廣告，之後轉型成藝人進軍演藝圈。

Paing Takhon與另一半在雙方親友的見證下簽署結婚證書。 Paing Takhon與另一半在雙方親友的見證下簽署結婚證書。 一對新人抱住狗狗跟家人溫馨合照。 Paing Takhon興奮分享兩人的結婚儀式。 Paing Takhon做老襯，消息震撼各地粉絲。 Paing Takhon昨日宣布已跟女友結為夫妻。

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