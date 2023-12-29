繁花｜王家衛首部電視劇首播評價兩極　胡歌主演90年代上海商界新秀

由胡歌、唐嫣與辛芷蕾主演、王家衛執導的內地劇《繁花》於27日首播，其熱度因在部分線上平台超越趙露思的仙俠劇《神隱》，受到許多網友討論。

「每秒都不敢錯過就怕後面看不懂」

《繁花》於27日首播，因討論與收看熱度直追趙露思的仙俠劇《神隱》引發熱議，也掀起兩極化評價。有內地網友表示劇中畫面的華麗呈度不輸迪卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的電影《大亨小傳》（The Great Gatsby）；不過也有人認為有觀看《小時代》的既視感，稱畫面過於浮誇。

對此，許多網友則留言表示：「電影般的質感！ 不愧是王家衛導演，將胡歌和其他女主角都拍的美帥」、「真的圓滿了，又看到胡歌唐嫣合作」、「畫面太美啦」、「每秒都不敢錯過就怕後面看不懂」、「唐嫣說上海話很真」。