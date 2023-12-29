繁花｜王家衛首部電視劇首播評價兩極　胡歌主演90年代上海商界新秀

由胡歌、唐嫣與辛芷蕾主演、王家衛執導的內地劇《繁花》於27日首播，其熱度因在部分線上平台超越趙露思的仙俠劇《神隱》，受到許多網友討論。
「每秒都不敢錯過就怕後面看不懂」
《繁花》於27日首播，因討論與收看熱度直追趙露思的仙俠劇《神隱》引發熱議，也掀起兩極化評價。有內地網友表示劇中畫面的華麗呈度不輸迪卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的電影《大亨小傳》（The Great Gatsby）；不過也有人認為有觀看《小時代》的既視感，稱畫面過於浮誇。
對此，許多網友則留言表示：「電影般的質感！ 不愧是王家衛導演，將胡歌和其他女主角都拍的美帥」、「真的圓滿了，又看到胡歌唐嫣合作」、「畫面太美啦」、「每秒都不敢錯過就怕後面看不懂」、「唐嫣說上海話很真」。
相當緊張、專注聽導演指導及講戲
近日唐嫣出席活動宣傳時，被問到與王家衛合作的感想，坦言王家衛導演非常善於發掘演員的另一面，讓她看到了自己的潛力，而和合作多次的胡歌，唐嫣也提到彼此非常有默契。
唐嫣也透露他們拍攝時就像學生一樣，相當緊張、專注聽導演指導及講戲，不過有次聽完之後，胡歌問她「聽懂了嗎」，唐嫣則回覆「沒有」，表示雖然一開始比較茫然，但拍攝後狀況漸入佳境，也看到彼此成長和進步。
聊到與王家衛的首度合作，胡歌也表示「很享受」，表示以「磨戲」聞名的王家衛雖然相當專注細節，但也會給演員們發揮的空間。
被稱為繼《花樣年華》及《2046》第三部曲
《繁花》改編自小說家金宇澄的同名小說，也是王家衛籌備3年、拍攝長達3年才完成的首部電視作品。故事以90年代的上海為背景，由胡歌飾演主角「阿寶」，搭檔馬伊俐 、唐嫣、辛芷蕾演出。劇情則講述男主角經歷從商失敗、成功之下所面臨的種種考驗。此外，胡歌在劇中與不同女性的情感糾葛，也成了看點。
因王家衛多年來以獨特的光影美學拍攝手法，受到許多影迷喜愛，首部執導的電視劇《繁花》也被網友稱為是《花樣年華》、《2046》的第三部曲。
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