繩角｜練美娟呻無得睇肌 林愷鈴唔怕同AK江𤒹生傳緋聞

ViuTV劇集《繩角》今日舉行記招，練美娟(娟姐)、蘇麗珊及林愷鈴在拍攝時可以大飽眼福，飽覽劇中一眾男演員的肌肉，尤其是拍比賽場口就可以看得更多。娟姐笑言主力望KB，「我只係望肉多，佢哋兩個就真係望肌肉。」林愷鈴表示劇中多位男演員不停操肌，完成了當日拍攝就算很累仍要操，務求以最fit身材拍攝。

蘇麗珊讚駱振偉操得靚

蘇麗珊笑言每個人的身材都很好，但她會選駱振偉操得最靚，「我識佢嘅時候係肥仔，我一見到佢上台除衫嗰吓真係呆咗，無見過佢咁fit，真係好大對比，所以好欣賞。」林愷鈴就自言與AK的對手戲最多，所以選他最好，在旁的蘇麗珊追問她有沒有摸下AK，林愷鈴尷尬笑謂沒有。娟姐就大讚AK與Lokman操得最好，「佢哋樣靚，又身材好正」，她又指因與AK及Lokman對手戲不多，所以不敢亂摸，怕被人打。

娟姐開心摵甩肥仔

提到娟姐終於不用再跟肥仔拍檔，她表示很開心在新劇終於不用跟肥仔有感情線，「我真係開心到癲，但依家對手變KB，都唔惹少。」問到她會選肥仔還是KB，她笑說︰「兩個都唔揀，因為一個有女朋友，一個有老婆。」提到劇中林愷鈴與AK有感情線兼咀戲，她表示不擔心生粉呷醋，也不怕跟對方傳出緋聞。「見過生粉都好高質，所以唔怕被圍攻。」

蘇麗珊在劇中的角色非常乞人憎，她坦言接到劇本時也掙扎過，很擔心觀眾不喜歡她，但若觀眾反應大，便證明了自己演繹到角色的精髓。