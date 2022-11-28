繩角｜蘇麗珊演技被轟 網民狠批：高峰停留喺《哪一天我們會飛》

蘇麗珊於ViuTV熱播劇集《繩角》飾演反派大Boss明日集團CEO范兆風，不過就被觀眾嫌棄，認為佢未能發揮到角色需要嗰份心寒感，一味得一個表情，直言唔明點解會搵佢做呢個角色。

《繩角》踏入第三周好評滿滿，日前大師兄袁天就（駱振偉飾）與Eddie（李子駿飾）對戰「明日拳王賽」，在駱振偉不斷攻打下，李子駿於擂台上離世，駱振偉認為自己打死人而患上PTSD放棄打拳，又於與蘇麗珊簽約當日玩失蹤，駱振偉演出被觀眾激讚；相反蘇麗珊則被批評與梁祖堯對話時完全表達唔到奸到出汁嘅感覺：「明明套劇算少有高汁啲，個女boss啲戲廢到出戲」、「我都唔明點解會搵佢做，冇佢套劇會好睇好多」、「反派最需要演技就求其搵條友做」、「佢眼神無乜變化」、「佢做呢種角色太早，搵啲類似周秀娜嘅做會好啲」、「蘇麗珊完全唔適合呢個角色，重casting嗰個真係好有問題」等等。

導演睇中外表無毒

其實蘇麗珊早於社交平台指導演向佢透露當初搵佢係因為外表看起來無毒，指導演畀佢嘅指令係一種從未想過嘅演繹方式：「人前就是浮誇的大笑扮傻，虛偽的談話；而對待每場拳賽就像玩遊戲打機一樣，好玩是最重要的！」；蘇麗珊更表示知道自己仲有好多進步空間，將會接收所有好同唔好嘅意見。

蘇麗珊於2015年拍攝電影處女作《哪一天我們會飛》，一出道即獲提名台灣「第52屆金馬獎」及「第35屆香港電影金像獎」最佳新演員獎，其後電影一套接一套，又曾遠赴美國洛杉磯進修戲劇。除咗開咖啡店及按摩店做老闆娘，蘇麗珊最近更殺入樂壇，揚言朝創作人方向出發。不過，網民就表示蘇麗珊嘅高峰期已經係《哪一天我們會飛》：「佢嘅高峰停留咗喺哪一天」、淨係識呢套（《哪一天我們會飛》）」、「果時賣可愛青春，自然學生妹感覺，因為做返自己相近所以易演」等等，又批評蘇麗珊唱歌仲得人驚。

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