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娛樂
2022-11-30 09:21:53

繩角｜袁天就倒下網民心痛：還我大師兄 駱振偉：多謝各位對袁天就嘅愛

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《繩角》裡的袁天就有血有肉，深得觀眾認同，可算是駱振偉的代表作。

《繩角》裡的袁天就有血有肉，深得觀眾認同，可算是駱振偉的代表作。

ViuTV劇集繩角昨晚播出第11集，講述駱振偉(Thor)演的「狂牛」袁天就代替(江𤒹生(AK)演的歐陽駿，出戰王智德(Alton)演的「亞洲拳王」井澤魂。袁天就面對從未敗戰的井澤魂，未有怯場，在互有攻勢下，成為首位能捱過三個回合仍未出局的拳手，可惜袁天就始終未能放下曾在擂台上打死人的陰影。在第四回合，袁天就打算向井澤魂頭部揮拳時，被他機靈避開，並還以連環重擊，袁天就左側和太陽穴先後被擊中後倒地，雖然能仍站起身，但口耳鼻皆滲血，終於倒下了，雖然躺在地上奄奄一息間，他仍奮力揮拳，但送院搶救後仍告不治。

袁天就(駱振偉飾)在李承東(楊樂文飾)陪同下出戰。 王智德(Alton)演的亞洲拳王井澤魂，霸氣十足。 袁天就在第四回合，被井澤魂連番重擊。 袁天就在第四回合，被井澤魂連番重擊，大陽穴是致命一擊。 袁天就被重擊太陽穴後倒地。 太太和眾師兄弟呼喚袁天就站起來。 袁天就站起來，欲繼續與井澤魂對戰。 戰意十足的袁天就站起來，準備繼續比賽。 站起來的袁天就流著鼻血，耳仔亦滲血。 袁天就開始神情呆滯。 重新站起來的袁天就，終於不支倒下。

浩銘：Thor贏咗好漂亮一仗

看著戰意十足的袁天就不支倒下，好兄弟李承東(楊樂文飾)、太太Ivy(譚凱倫飾)仍是難以置信，不少觀眾亦睇到好心痛，紛紛留言：「大師兄同我返嚟啊！」、「點解安排大師兄咁慘收塲」、「還番個大師兄畀我」。其實，。其實，Thor演繹下的大師兄，愛妻子女兒又重視兄弟情，擂台上的鐵漢不乏同理心，死人後的內疚，有血有肉，Thor更完全是袁天就入魂，演技備受讚賞，連原著小說的作者曹志豪，也在社交平台大讚Thor努力沒浪費，「你是一好演員，值得擁有一個更好劇本。」而此劇的動作指導羅浩銘則在社交平台留言，回應群情洶湧的網民，「雖然大師兄輸咗，在我個人認為Thor贏咗好漂亮一仗。」監製盧思麟就表示，袁天就在他寫過的角色之中，最喜愛的頭三位，「多謝Thor你將這角色演活」。而Thor則在社交平台上載袁天就的劇照，寫道：「告訴我，袁天就有成為Legend嗎？因為我已經不知道了」播畢第11集後，大量網民湧到Thor的社交平台留言，Thor亦回覆：「多謝各位對袁天就嘅愛，深深的感受到了，就讓大師兄的精神繼續下去，Love you all，感謝支持繩角》。」在戲中演其經理人的梁祖堯亦留言，「你真係一個好好嘅演員！好好嘅對手！多謝你！多謝你信任。」

動作設計羅浩銘回應網民，「雖然大師兄輸咗，在我個人認為Thor贏咗好漂亮嘅一仗。」 原著小說《死角》作者曹志豪在社交平台大讚Thor努力沒浪費，「你是一好演員，值得擁有一個更好嘅劇本。」 監製盧思麟表示，「多謝Thor你將這角色演活」 網民洗版，要求「還我大師兄！」 網民洗版，要求「還我大師兄！」 Thor在社交平台問，「袁天就死有成為Legend嗎？」 譚凱倫演袁天就太太Ivy，陪伴丈夫經歷人生低潮，其演出亦獲網民讚恰到好處。 Thor亦回覆：「多謝各位對袁天就嘅愛，深深的感受到了，就讓大師兄的精神繼續下去，Love you all，感謝支持《繩角》。」 在袁天就上台前，太太Ivy深情一吻。 在醫院驚聞袁天就死訊後，太太Ivy躺在地上，感受丈夫躺在擂台上的心情。

Lokman崩潰嚎哭 令人動容

而Lokman演的李承東，作為袁天就的訓練員，見證著大師兄在擂台上被打死的過程，更是深深自責內疚，他挨在嫲嫲(馮素波飾)旁邊哭著罵自己，心底的悔恨感令他情緒爆發，在出席大師兄喪禮後，更是徹底崩潰，尾段Lokman嚎哭、扯頭髮、大叫的一場戲，亦教觀眾動容。另外，一直冷對拳手生死，視為比賽難免的魯堅(梁祖堯飾)，終於情緒失控，向著電話中素未謀面推銷小姐透露：「好兄弟阿就走咗」，然後反問自己是否冷血後，亦忍不住對著飲泣。相信，今晚播出的第12集，歐陽駿醒後得知大師兄已離世後的反應，亦令觀眾心痛。

李承東見證著大師兄在擂台上倒下。 李承東內疚自責，挨著嫲嫲痛哭著罵自己將大師兄推上擂台。 劇集尾段，李承東崩潰嚎哭。 駱振偉的演技備受讚賞。 駱振 袁天就和李承東情同手足，兩人結伴應付過不少大賽。 李承東內疚自責，挨著嫲嫲痛哭著罵自己將大師兄推上擂台。 井澤魂於賽後受訪，自稱是設局引袁天就打到第四回合，給予重擊。 Lokman演的李承東痛失好兄弟，內疚崩潰嚎哭的獨腳戲，令人動容。 Lokman演的李承東痛失好兄弟，內疚崩潰嚎哭的獨腳戲，令人動容。 Lokman演的李承東痛失好兄弟，內疚崩潰嚎哭的獨腳戲，令人動容。 Lokman演的李承東痛失好兄弟，內疚崩潰嚎哭的獨腳戲，令人動容。 向來冷淡對待拳手生死的魯堅，一句「我好兄弟阿就走咗」後，終於情緒失控。
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