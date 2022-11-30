繩角｜袁天就倒下網民心痛：還我大師兄 駱振偉：多謝各位對袁天就嘅愛

ViuTV劇集《繩角》昨晚播出第11集，講述駱振偉(Thor)演的「狂牛」袁天就代替(江𤒹生(AK)演的歐陽駿，出戰王智德(Alton)演的「亞洲拳王」井澤魂。袁天就面對從未敗戰的井澤魂，未有怯場，在互有攻勢下，成為首位能捱過三個回合仍未出局的拳手，可惜袁天就始終未能放下曾在擂台上打死人的陰影。在第四回合，袁天就打算向井澤魂頭部揮拳時，被他機靈避開，並還以連環重擊，袁天就左側和太陽穴先後被擊中後倒地，雖然能仍站起身，但口耳鼻皆滲血，終於倒下了，雖然躺在地上奄奄一息間，他仍奮力揮拳，但送院搶救後仍告不治。

羅 浩銘：Thor贏咗好漂亮 嘅 一仗

看著戰意十足的袁天就不支倒下，好兄弟李承東(楊樂文飾)、太太Ivy(譚凱倫飾)仍是難以置信，不少觀眾亦睇到好心痛，紛紛留言：「大師兄同我返嚟啊！」、「點解安排大師兄咁慘收塲」、「還番個大師兄畀我」。其實，。其實，Thor演繹下的大師兄，愛妻子女兒又重視兄弟情，擂台上的鐵漢不乏同理心，死人後的內疚，有血有肉，Thor更完全是袁天就入魂，演技備受讚賞，連原著小說的作者曹志豪，也在社交平台大讚Thor努力沒浪費，「你是一好演員，值得擁有一個更好嘅劇本。」而此劇的動作指導羅浩銘則在社交平台留言，回應群情洶湧的網民，「雖然大師兄輸咗，在我個人認為Thor贏咗好漂亮嘅一仗。」監製盧思麟就表示，袁天就在他寫過的角色之中，最喜愛的頭三位，「多謝Thor你將這角色演活」。而Thor則在社交平台上載袁天就的劇照，寫道：「告訴我，袁天就有成為Legend嗎？因為我已經不知道了」播畢第11集後，大量網民湧到Thor的社交平台留言，Thor亦回覆：「多謝各位對袁天就嘅愛，深深的感受到了，就讓大師兄的精神繼續下去，Love you all，感謝支持《繩角》。」在戲中演其經理人的梁祖堯亦留言，「你真係一個好好嘅演員！好好嘅對手！多謝你！多謝你信任。」