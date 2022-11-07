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娛樂
2022-11-07 14:55:55

繩角｜AK江𤒹生期待與Lokman楊樂文對打 爆Alton王智德最大波︰係C級

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《繩角》今日舉行記招。(陳奕釗攝)

《繩角》今日舉行記招。(陳奕釗攝)

MIRRORLokmanAKAltonTiger等主演的《繩角》今日舉行記招，劇集將於下周一(14)緊接《季前賽》播出。《季前賽》獲得不俗的口碑及收視，問到他們有沒有壓力，LokmanAK表示沒有，因為大家當時拍攝目標很一致，大家也付出了很多努力，就連剪片同事也表示剪得很開心，所以都好期待播出來的製成品。

《繩角》今日舉行記招。(陳奕釗攝)

《繩角》今日舉行記招。(陳奕釗攝)

回味對打場口

AK透露在劇中與Lokman對打，看過初步剪接也眼濕濕；Alton亦有與Lokman對打的場面，但更期待與他的一場文戲，坦言二人一直很回味，然而這幕播出時，也代表劇集快將結束，所以他既想快些播這一幕，但又不想這麼快劇終。

駱振偉狂操撼Alton

提到多位女演員大讚他們的body，他們笑稱她們在拍攝時非常內斂，更故作尷尬及冷靜。 AK笑言大家也操了很久，所以自己也拍下不少照片，更因為展露成果，在大庭廣眾下換衫，滿足一下自己的虛榮心。問到誰人操得最好，他們異口同聲指駱振偉最厲害，直情是把Alton比下去，「真係波波對波波」。AK笑謂Alton與駱振偉是C級對決，而他與LokmanA級對決。

眾人指Alton的「波波」是最勁，而Tiger就不用除衫無法騷肌。(陳奕釗攝)

眾人指Alton的「波波」是最勁，而Tiger就不用除衫無法騷肌。(陳奕釗攝)

Tiger無緣騷肌

Tiger在劇中不用操肌，問到有沒有感到可惜，他指沒有，因為其角色不用騷肌，所以要尊重角色。他又指見到他們拍打戲已很辛苦，若日後有機會才再騷肌。

AK最近接拍《打天下2》，他指拍攝時不期然會變打boxing，要歐錦棠指正。問到是否向武打演員進法，他謙稱只是鏡頭魔法，坦言自己是跳舞出身，拍打戲記招式所以很快，反而很想拍槍戰戲。

AK表示近日拍攝《打天下2》時，不時變了打Boxing。 Tiger在《繩角》不用比擂台。(陳奕釗攝)

MIRROR精神頂硬上

LokmanAltonTiger是紅館意外後，首次會見傳媒，Lokman表示沒有緊張，自己心態是仍然要向前行，視乎是「笑住走定喊住走」，要懷住「天跌落嚟當被冚」，情緒也沒有特別很低落，並謂「頂硬上都是MIRROR精神。」問到作為隊長有沒有因而壓力很大，他表示會經常跟自己傾偈，提醒自己不要轉牛角尖。Alton表示期待與大家見面，很認同Lokman的說法，自己要行出來，示範到可以擔到大旗，希望大家可以在這件事成長過來。

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