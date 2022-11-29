繩角｜AK與林愷鈴首日對戲即半裸：真係好尷尬

由MIRROR成員Anson Kong(AK, 江𤒹生)、Lokman(楊樂文)、Alton(王智德)和Tiger(邱傲然)、駱振偉及林愷鈴合演的ViuTV劇集《繩角》，本周進入結局篇，上周劇情講到歐陽駿(AK飾)撞車昏迷，袁天就(駱振偉飾)臨時頂上，與日本拳王井澤魂(王智德飾)對戰。而歐陽駿受傷後，令秀賢(林愷鈴飾)更肯定自己對他的心意。AK將會與首次推出廣東歌的Ashley合唱劇集片尾曲《我們的相差》。

與 林愷鈴拍感情戲如犯法？ AK與林愷鈴(Ashley)在劇中合演情侶，向來拍感情戲即變怕醜仔的AK，憶述第一天拍對手戲的情景，「拍之前完全唔認識大家，點知一齊拍嘅第一個場口就係我要沖完涼冇著衫喺佢面前，嗰一日真係好尷尬！依家熟咗就好啲啦。」由於拍攝期間Ashley要用Zoom上堂，又要趁未埋位把握時間做功課，AK笑稱對方做「小演員」：「佢應該同《季前賽》啲小演員一齊交流下心得。因為聽講有好多小演員例如做姜濤細佬嗰個小演員都要一路拍劇一路上堂。」他更笑指要與「小演員」拍感情戲，有種犯法的感覺。

林愷鈴想挑戰做打女 港大建築系畢業的Ashley解釋，當時正趕著寫畢業論文，「我平時唔會嘅，但係呢排係final，唯有喺中間攝少少時間做功課！之前會覺得自己會兼顧到，但原來拍攝時間比想像中長，所以都要辛苦啲，不過好彩工作人員好專業、好幫忙，所以都輕鬆好多。」 Ashley表示與AK合作開心又好玩，平時多演文靜角色的Ashley更有意挑戰做「打女」，「見到佢哋個個都操到好fit，真係好似boxer咁。好佩服大家咁辛苦操身型，真係好有毅力。」