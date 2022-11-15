繩角｜AK、Lokman、Alton首次集訓後練舞 辛苦到無力跳 Tiger演中性角色以張國榮作參考

由MIRROR成員AK(江𤒹生)、Lokman(楊樂文)、Alton(王智德)和Tiger(邱傲然)合演的ViuTV劇集《繩角》，日前開播，各演不同級別的拳手。4人接受訪問分享拍攝點滴，AK、Lokman和Alton在劇集開拍前要接受約兩個月的密集拳擊訓練，3人自爆首次集訓後往排舞，辛苦到無力跳；而演繹「乸型」角色的Tiger則毋須受訓，他笑言，最辛苦是迫自己主動不受訓。 最抵睇劇集 《繩角》改編自曹志豪的漫畫《死角》，故事講述歐陽駿(AK飾)立下決心努力奮鬥，誓要挑戰極限成為亞洲拳王的過程。AK表示，除了打拳，這劇還包括愛情、親情、友情、科技等不同元素，半裸或穿很多衣服的畫面都有。Lokman續說：「有喊有笑有熱血，我會形容為很抵睇，物超所值！」

AK是主角首選 Lokman似計數機 4人在劇中的角色各有性格，主角歐陽駿性格衝動帶點儍勁，AK直言與自身性格有點相似，他透露：「我是這劇首位被找的演員，可能作者(曹志豪)覺得MIRROR裡的AK跟角色相似，所以主創團才找我。」Lokman則演理性冷靜的訓練員李承東，他形容角色思想通透，事事經過腦海盤算，才會交出最精準的答案， AK半說笑指，「就像一部計數機。」Lokman指最大挑戰是「眉表情」控制，「他沒太多表情，但我表情較多，尤其眉毛會不停郁動，導演要提我眉毛不要經常郁，別要動太多。」Lokman邊說邊郁動眉毛以作示範。

Tiger演乸型 教AK追女仔 Alton演日本拳王井澤魂，集天賦與努力於一身，無可挑剔，他笑言：「大家都好奇我會說甚麼語言，為了更佳的演繹，他是一個有香港背景的日本拳王，好讓大家將故事重心放在劇情，而不是我講廣東話或日文。」至於演拳館三師兄阿虎的Tiger，則會突破演乸型角色，「導演起初跟我說，我也有點擔心，因為一線之差，這角色可以好乞人憎，我在海報上擺的甫士，完美展現角色在劇中的定位。」首次演乸型角色，可有參考借鏡嗎？Tiger答道：「我參考了《家有囍事》中張國榮的形象，是中性一點，尚未達至很極端的。」他還自爆有感情線，擔任AK的追女指導，「因為我的角色擅長追女仔，AK有感情戲，我會教他追女仔！」AK就大賣關子，「至於用他教我的方法，能否成功追女仔？我有沒有咀戲，就留待大家親自睇。」

地獄式訓練 扮演職業拳手，身形與拳擊動作必須具說服力，AK、Lokman和Alton在劇集開拍前，均需接受約兩個月的密集訓練。3人都是跳舞擔當，在身體協調和記動作方面，都沒太大難度，但加上體能訓練，則是前所未有的辛苦，AK憶述首天集訓的情況，「當日要學拳擊和體能訓練，我們練完拳還要去排舞，想不到會無力跳舞，只能站著。」Lokman補充：「我們要跟老師說對唔住，我們會跟著做動作，但真的無法給力。」Tiger笑言：「爭住企最後排。」究竟是怎樣的「地獄訓練」能令3子吃不消？原來3小時的訓練包括Shadow Boxing(扮跟人打拳)、打沙包、組合拳、對練模式，練習閃避，還會使用訓練工具等，Lokman表示：「最辛苦是體能環節，真係唔係講笑，車輪式訓練，輪流在4個不同點位，做不同的訓練動作，每30秒轉換一次。」AK補充，4個人要不停轉換，完全沒有休息時間。

食之無味 自覺似動物 在飲食控制方面，由於3人都身形偏瘦，不需要脫水，但Lokman和AK都要增磅，為了完成任務，兩人要密密吃大量食物，每天工作回家後，即使攰到沒胃口，仍要多吃一餐，AK形容：「覺得自己好似動物，只是為充飢而進食，已經不再考究是否好食。」 聽著3位兄弟輪流大吐苦水，Tiger完全置身事外，原來他不需受訓，全因他演的三師兄不需要上擂台騷肌，不過，他卻自言是最辛苦的一員，「我主要的訓練是不作訓練，他們所說的飲食情況，我也沒有經歷，那段時間需要享受人生。」AK和應：「他不是懶惰而不想訓練，他是投入角色！壓制著自己的情感，是辛苦的！」

Sorry 留到 cut 機後講 操練是掌握技巧、熟練拳法，要在鏡頭前打得似模似樣，難免要拳拳到肉，3子齊聲表示，最擔心打傷對手，Alton表示：「你以為被打的心理包袱大，其實打人的心理包袱更大，有場我跟Thor(駱振偉)作賽的戲，我也有跟他說：『我真係打了』，為了趕進度，有時必須出拳。」AK慶幸演員間從受訓開始已建立互信，大家寧願狠狠出拳，盡快拍完早收工，反而與其他拳手作賽會更擔心。Lokman續說：「我們有協議，就是『Sorry留到cut機後才說』，因為可能那一拳的動作很好，但你說了sorry，就要重新拍過！」 扮演拳手，還要一股氣焰和眼神。在武術指導的提點下，他們看過不少電影與比賽片段作參考，Lokman表示：「要留意拳手的眼神和頭怎樣放，我們通常是直望，但拳手會低頭，因為要保護下巴，而且要展現決心的眼神。」Alton補充，還要懂得善用鏡頭擺位，練習出拳角度，令畫面看來更真實。