繩角｜AK Lokman Alton 駱振偉齊騷肌 夾定拍打戲不留力 (附首集劇情)

由MIRROR成員AK(江𤒹生)、Lokman(楊樂文)、Alton(王智德)和駱振偉(Thor)主演的ViuTV劇集《繩角》，將於明晚(14日)開播，故事講述主角歐陽駿(AK飾)立下決心努力奮鬥，誓要挑戰極限成為亞洲拳王的過程。
4位主要演員為了演好拳手角色做足準備，除了熟練西洋拳法，更要操fit身形，嚴格執行飲食控制，把握放工後的僅餘時間操練，眾人異口同聲表示壓力甚大，寧願中拳被打，好過做揮拳的一位，AK解釋：「有時要拍啲打人嘅鏡頭，寧願俾人打，因為打人真係好大壓力，好驚個位會錯，打親對方。」 一眾演員指拍攝期間經常會誤中對手，但因希望帶給觀眾逼真的視覺效果，直言一早互相夾定：「拍嘅時候要去盡，完咗咪攬下錫下對方。」
駱振偉驚被鏡粉打
Lokman更大爆曾有一次在拍攝期間疑似被Thor打中，令場面一度緊張，劇集的武指羅浩銘師傅更立即上前詢問情況。Lokman急忙表明「冇中招」，只是虛驚一場，更笑指：「掂喇！如果連銘師傅都呃到，觀眾都會覺得好睇。」其後，Thor被問到與MIRROR成員交手會否擔心，他半笑說指：「怕MIRROR Fans會打返我轉頭。」不過，他相信一眾鏡粉都會明白純綷劇情需要。
第1集劇情簡介：
歐陽駿(江𤒹生 飾)與李承東(楊樂文 飾)一戰中，歐陽駿被迫進擂台上的一個死角，在李承東強烈攻勢下，歐陽駿亦不減鬥心，等待逃離死角，絕地反擊的機會……兩年前，King Boxing大師兄袁天就(駱振偉 飾)與Ace Boxing拳手Jayden(鍾沛榮 飾)的比賽中，袁天就獲勝，歐陽駿哥哥歐陽正(KB李健宏 飾)卻輸了賭局。歐陽正下班後和歐陽駿遇到前來討賭債的貴利雄(徐浩昌 飾)，為躲追債，歐陽正使計被警察拘捕，並吩咐歐陽駿去找袁天就接濟。很多人到King Boxing拳館找袁天就，歐陽駿被李承東誤會前來的目的，被推上練習擂台上與其他人比賽，結果被打得焦頭爛額，但還是見不到袁天就，駿決定在拳館門口過夜，等就回來，李承東不忍，讓他進拳館等，但魯堅(梁祖堯 飾)堅持要他離開……