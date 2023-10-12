繪麗奈專訪｜素海霖Erena被批會嫁有錢人 啜蝦頭獻出同性初體驗(有片)

素海霖（Erena）以繪麗奈之名進軍日本AV界，成為香港第一人，她最近為「喱騷」拍攝網上節目《To Do List》，除有幸跟偶像黃秋生撐枱腳外，還獲楊詩敏（蝦頭）傳授演技，在鏡頭前咀蝦頭，獻出同性咀的初體驗。 繪麗奈近日接受《am730》專訪，一談到黃秋生即甜絲絲說：「差啲想喊，同埋係勁緊張，緊張到講唔到嘢，跟住塊面紅卜卜！」繪麗奈獲黃秋生打氣及勉勵，該節目首集已經上架，在「喱騷」Facebook、Instagram和YouTube免費播出，下星期一公開的第二集，蝦頭登場為繪麗奈教演技，包括遷就鏡頭等臨場技巧，還有在情緒方面，絕對有助她日後在AV上運用，她認為自己的女優生涯，將來將會增添難度及內容越見豐富。

兒時偶像係吳雨霏 在節目中，蝦頭會跟繪麗奈上演短劇，包括未忘人及區議員題材等，談到首次挑戰女女咀戲，她說：「有一個只得我同佢兩個，係我第一次錫女仔，全部都係感情戲，所以係好好，好特別，我會一世記住。」繪麗奈不排除日後在AV中再上演女女接吻的機會。 《To Do List》亦安排楊天命為她指點迷津，身為不婚主義者的繪麗奈，竟被批一定會結婚，將來老公會是個香港人，而且還家底豐厚，她說：「因為我會諗，香港人未必接受到我呢個身份，佢話係香港人，仲會對我好好，會好有錢。」除了十分欣賞黃秋生，繪麗奈兒時偶像原來是吳雨霏，她透露：「我鍾意吳雨霏，我小學生時候已經錢唔多，仲要買佢嘅CD，買咗兩隻，最近就買咗黃秋生本書，同埋有支持一啲創作者，有支持陶傑。」