繪麗奈專訪｜素海霖Erena被批會嫁有錢人 啜蝦頭獻出同性初體驗(有片)

素海霖（Erena）以繪麗奈之名進軍日本AV界，成為香港第一人，她最近為「喱騷」拍攝網上節目《To Do List》，除有幸跟偶像黃秋生撐枱腳外，還獲楊詩敏（蝦頭）傳授演技，在鏡頭前咀蝦頭，獻出同性咀的初體驗。
繪麗奈近日接受《am730》專訪，一談到黃秋生即甜絲絲說：「差啲想喊，同埋係勁緊張，緊張到講唔到嘢，跟住塊面紅卜卜！」繪麗奈獲黃秋生打氣及勉勵，該節目首集已經上架，在「喱騷」Facebook、Instagram和YouTube免費播出，下星期一公開的第二集，蝦頭登場為繪麗奈教演技，包括遷就鏡頭等臨場技巧，還有在情緒方面，絕對有助她日後在AV上運用，她認為自己的女優生涯，將來將會增添難度及內容越見豐富。
兒時偶像係吳雨霏
在節目中，蝦頭會跟繪麗奈上演短劇，包括未忘人及區議員題材等，談到首次挑戰女女咀戲，她說：「有一個只得我同佢兩個，係我第一次錫女仔，全部都係感情戲，所以係好好，好特別，我會一世記住。」繪麗奈不排除日後在AV中再上演女女接吻的機會。
《To Do List》亦安排楊天命為她指點迷津，身為不婚主義者的繪麗奈，竟被批一定會結婚，將來老公會是個香港人，而且還家底豐厚，她說：「因為我會諗，香港人未必接受到我呢個身份，佢話係香港人，仲會對我好好，會好有錢。」除了十分欣賞黃秋生，繪麗奈兒時偶像原來是吳雨霏，她透露：「我鍾意吳雨霏，我小學生時候已經錢唔多，仲要買佢嘅CD，買咗兩隻，最近就買咗黃秋生本書，同埋有支持一啲創作者，有支持陶傑。」
無緣接拍三級港片
繪麗奈將推出第五套作品，她承認自己最弱就是背台詞，如今獲得好戲之人蝦頭教路，相信有助她日後在圈中發展，但繪麗奈卻「不忘初心」，自言發展目標是繼續拍AV，認為拍AV都需要演技，對於網民的惡意批評，繪麗奈只會一笑置之，認為他們看每件事也很片面，例如拍AV可以扮演不同行業，根本就是要用演技來說服觀眾，問到有否獲斟登上大銀幕？她透露原本有機會接拍一套香港三級片，內容都是比較色情，可惜最後也是談不攏，繪麗奈苦笑道：「我覺得我個人都比較黑（倒楣），最後傾唔成，大家都講好晒故事內容，或者上天畀我一個啟示，話我知未係時候啦！」
繪麗奈成名後受盡輿論壓力，她靠食來減壓：「如果我情緒唔好，即使我幾瘦，但我情緒都係唔開心，焦慮、抑鬱，我更加做唔到嘢，不如我要令自己開心，而且要有健康嘅身體，我覺得咁樣係最重要，因為任何一種身形都冇可能滿足所有人，你太瘦嘅時候，會有人話你食肥啲比較好，當你肥些少就話你瘦啲好睇啲，根本冇可能滿足所有人，所以不如忠於自己，只要自己開心為主。」《To Do List》共11集，每逢星期一上架，除了繪麗奈之外，還有盧覓雪、蝦頭、小肥、藍奕邦、J. Arie、李蔓瑩（Renee）及莊韻澄逐一登場，八位藝人透過節目來達到成就解鎖。
場地提供：ohm... Cafe and Bar