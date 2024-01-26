繪麗奈發火｜素海霖Erena再次被檢舉IG　霸氣回應haters：其實你哋係鍾意我

現年26歲嘅香港首位AV女優素海霖（Erena／繪麗奈），自上年3月出道以來備受關注，首套作品更係上年上半年日本Amazon銷量亞軍，只係僅僅輸俾三上悠亞，風頭一時無兩。人紅自然是非多，再加上素海霖性格爽直大膽，都為佢惹嚟唔少是非，好似近日佢嘅IG再次被檢舉，搞到佢喺IG出PO放狠話俾haters。

素海霖除咗會喺IG生活日常之外，不時都會上載性感靚相同網民分享，不過佢今次竟然因為舊相被檢舉，之前佢就因電影《一路向西2》招募PO被檢舉。