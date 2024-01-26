繪麗奈發火｜素海霖Erena再次被檢舉IG　霸氣回應haters：其實你哋係鍾意我

現年26歲嘅香港首位AV女優素海霖（Erena／繪麗奈），自上年3月出道以來備受關注，首套作品更係上年上半年日本Amazon銷量亞軍，只係僅僅輸俾三上悠亞，風頭一時無兩。人紅自然是非多，再加上素海霖性格爽直大膽，都為佢惹嚟唔少是非，好似近日佢嘅IG再次被檢舉，搞到佢喺IG出PO放狠話俾haters。
素海霖除咗會喺IG生活日常之外，不時都會上載性感靚相同網民分享，不過佢今次竟然因為舊相被檢舉，之前佢就因電影《一路向西2》招募PO被檢舉。
網民：「Haters 先係真愛」
佢喺IG出PO向haters放狠話：「又被人檢舉..前個禮拜鋪嗰個招募已經俾人檢舉，到而家舊相俾人檢舉，做咩啫你哋，又話我豬又話我點點點，對你哋做成好大威脅嗎？成日花時間係（喺）我身上，其實你地（哋）係中（鍾）意我，認左（咗）佢啦」。
唔少網民紛紛留言力撐素海霖，例如「Haters 先係真愛」、「唔抵得你咁靚」、「樹大有枯枝，人多有白痴。唔洗理D haters,無人應佢地就係最好既證明」、「吓。啲人真無聊！ 唔中意咪唔好睇囉，搞埋晒啲無謂動作，只能夠講佢哋太在乎你啦！」、「我不嬲都話Hater先係最忠實嘅fans，佢地比起忠粉更加留意偶像嘅一舉一動，更加上心」等等；不過亦有網民叫佢唔好睇得自己太高：「別看得自己那麼高好嘛。。。」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈