置中大師Wes Anderson新作《Asteroid City》 地面講到外太空 繼續「星」光燦爛

「置中大師」Wes Anderson新片《Asteroid City》將於今年6月上映，一如既往作品星光燿燿，除咗較早前公布嘅蒂達史雲頓(Tilda Swinton)、艾哲倫保迪(Adrien Brody)、愛德華諾頓(Edward Norton) 、Jason Schwartzman及Tony Revolori等合作多次嘅演員外，仲驚喜加入湯漢斯(Tom Hanks)、施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)、麥迪倫(Matt Dillion)及Maya Hawke等紅星參演！

《Asteroid City》設景1955年沙漠小鎮 《法蘭西諸事週報》向紙媒致敬，新作《Asteroid City》由地面講到外太空，故事設景於1955年嘅沙漠小鎮，本來一家四口因為壞車而短暫停留喺Asteroid City，當地正舉行青少年學術比賽及觀星大會，各人因為發現外星人蹤跡而被逼停留。

新片未見標梅利蹤影 日前電影推出海報及首條預告片，片段可見導演Wes Anderson獨有美學，施嘉莉祖安遜戲份似乎幾多，相信同Jason Schwartzman嘅角色會發展愛情故事。海報上出現嘅星光包括瑪歌羅比(Margot Robbie)、Bryan Cranston及在《鯨》中有動人演出嘅美籍越裔演員Hong Chau，礙於篇幅有限，暫時未喺預告片中見到太多佢哋嘅身影。不過新作似乎唔見導演御用嘅標梅利(Billy Murray)！上年標梅利被女工作人員投訴佢行為不當手多多，劇組《Being Mortal》因此短暫停工，未知是否受事件影響，所以標梅利未有出現喺《Asteroid City》中。

今次標梅利未有出現在《Asteroid City》中。(《the Life Aquatic with Steve Zissou》劇照)