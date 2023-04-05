熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-04-05 09:00:00

置中大師Wes Anderson新作《Asteroid City》 地面講到外太空 繼續「星」光燦爛

分享：
日前電影推出海報及首條預告片，Scarlett Johansson似乎重戲份。(《Asteroid City》劇照)

日前電影推出海報及首條預告片，Scarlett Johansson似乎重戲份。(《Asteroid City》劇照)

「置中大師」Wes Anderson新片《Asteroid City》將於今年6月上映，一如既往作品星光燿燿，除咗較早前公布嘅蒂達史雲頓(Tilda Swinton)、艾哲倫保迪(Adrien Brody)、愛德華諾頓(Edward Norton) 、Jason Schwartzman及Tony Revolori等合作多次嘅演員外，仲驚喜加入湯漢斯(Tom Hanks)、施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)、麥迪倫(Matt Dillion)及Maya Hawke等紅星參演！

日前電影推出海報及首條預告片，星光熠熠。(《Asteroid City》劇照) 日前電影推出海報及首條預告片，星光熠熠。(《Asteroid City》劇照) 日前電影推出海報及首條預告片，星光熠熠。(《Asteroid City》劇照) 日前電影推出海報及首條預告片，星光熠熠。(《Asteroid City》劇照) 日前電影推出海報及首條預告片，星光熠熠。(《Asteroid City》劇照) 《Asteroid City》 故事設景於1955年的沙漠小鎮。(《Asteroid City》劇照)

《Asteroid City》設景1955年沙漠小鎮 

《法蘭西諸事週報》向紙媒致敬，新作《Asteroid City》由地面講到外太空，故事設景於1955年嘅沙漠小鎮，本來一家四口因為壞車而短暫停留喺Asteroid City，當地正舉行青少年學術比賽及觀星大會，各人因為發現外星人蹤跡而被逼停留。

新片未見標梅利蹤影

日前電影推出海報及首條預告片，片段可見導演Wes Anderson獨有美學，施嘉莉祖安遜戲份似乎幾多，相信同Jason Schwartzman嘅角色會發展愛情故事。海報上出現嘅星光包括瑪歌羅比(Margot Robbie)、Bryan Cranston及在《鯨》中有動人演出嘅美籍越裔演員Hong Chau，礙於篇幅有限，暫時未喺預告片中見到太多佢哋嘅身影。不過新作似乎唔見導演御用嘅標梅利(Billy Murray)！上年標梅利被女工作人員投訴佢行為不當手多多，劇組《Being Mortal》因此短暫停工，未知是否受事件影響，所以標梅利未有出現喺《Asteroid City》中。

今次 Bill Murray未有出現在《Asteroid City》中。(《the Life Aquatic with Steve Zissou》劇照)

今次標梅利未有出現在《Asteroid City》中。(《the Life Aquatic with Steve Zissou》劇照)

與Netflix合作新戲 由班尼狄甘巴貝治主演

Wes Anderson導演創作力驚人，緊接《Asteroid City》後，今年仲有同Netflix合作嘅《The Wonderful Story of Henry Sugar》，電影改編自著名作家Roald Dahl 1977年推出嘅同名小說，同樣星光燦爛，由班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)及賴恩芬寧斯(Ralph Fiennes)主演，仲係繼《狐狸先生無得頂》後二度改編Roald Dahl作品。《Asteroid City》預計於今年6月上映。

原文刊登於 電影LOL

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受