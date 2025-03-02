羅凱鈴Judas宣布回復自由身 與前公司簽約7年學會「放下」

羅凱鈴Judas自2015年在街頭busking引來網民討論，及後她辭去補習社導師的工作轉為全層Busker。於18年更開了首個個人說唱會及推出第一張大碟，當中包含兩首自己作曲的作品。19年更在麥花臣舉行個唱，門票火速售罄。她於2020年參加《全民造星III》，但節目未為她推高人氣。近日就有不少人建議她參加《中年好聲音》而引來外界關注，今日Judas就透露已跟公司完約，回復自由身。

Judas留言說︰「剛恢復自由身，現在沒有任何合約在身，歡迎咁多位唱片公司或者經理人公司高層隨時聯絡我，感謝！回望合約期嘅呢七年，時間實在不短，謝謝大家的照顧。大家有job可隨時揾我做！」她又提到過去的7年，自己有不少改變，她說︰「無論歌藝、外型、思想，通通與七年前的我都不一樣。這七年來，好壞的事情都有發生過。好的人、好的事情，我會銘記著，感謝這一切。壞的人、壞的事情，我同樣感謝，受教了。曾經很看不開某些人和事，但時間令我學會如何『放下』。來到今天，就好好給予自己一個重新開始的機會。前面有更多人和事等著我，好好準備自己去迎接一切，感謝大家一直支持，未來日子 請多多指教。」

Judas於2020年參加完《全民造星III》之後，人氣未有提升，她其後接受周刊訪問時，也提到「見大部分人參加《全民造星》後，多數是正面的改變，但我覺得自己就真的沒有」加上當時節目的剪接，令不少人誤會她態度有問題，自己百辭莫辯，看到觀眾的負評令她在家中哭了幾個月，但她沒有後悔參加節目，因為這些都是人生經驗。

她在1月底時透露「重新出發，過埋年就會去多啲busking!!你哋有冇邊想我去？ (想揾啲有人busk開 但我冇乜點去過嘅地方~)」早前她收到不少人提議參加《中年好聲音》，現年30歲的她距離可參賽的年齡仍有5年，她說︰「我知大家係覺得我唱得好先提議，好多謝你哋！不過，未到中年就俾人提議參加中年好聲音，真係會好傷心㗎。」