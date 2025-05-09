羅力威相隔5年「復出」父女檔合唱 愛女粉墨登場拍MV

睽違五年，羅力威重返槳壇，包辦曲詞編監推出新歌《悠揚一曲》，並請來兒童合唱團合唱，其中女兒醠首次粉墨登場與爸爸合唱其中一段。羅力威表示，「經歷了歲月的洗禮，自己都成長了不少。特別是現在有了家庭和小朋友，同時會開始經歷身邊親人、朋友、寵物的種種離別。這個時候我開始思考成長的意義，甚至提醒着自己要懂得珍惜，無悔地為自己人生製造美好的回憶。」

擅長透過鋼琴用琴音表達自己情感的羅力威，「復出」頭炮以自己擅長和最熟悉的慢板歌曲為首主打，他解說：「我希望歌曲可以表現出溫暖的感覺，只有我自己一人的歌聲好像未夠溫度和感染力。小朋友的歌聲是天籟之音，而且給人滿懷希望的感覺，所以《悠揚一曲》加入了小朋友的合唱部分。不單如此，女女Harper的音樂觸覺十分敏銳，很輕易便可記住旋律和充滿音樂感。她聽了我寫的旋律一次，隔天起床後竟然可以唱出來，因此我便決定讓她一起參與在這首作品中。」