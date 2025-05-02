羅啟豪否認賺得多 只是樓換樓置業做投資

羅啟豪與支嚳儀今日 (2日) 現身新城廣播，接受何基佑Kay及黃筠兒Chloe主持《QK玉瑛室》節目直播訪問。羅啟豪與支嚳儀將以大使身份出席5月25日「香港麥當勞叔叔之家慈善基金（RMHC Hong Kong）」假香港麥當勞叔叔之家觀塘家舍舉辦《香港麥當勞叔叔之家 - 愛心慈善大派對》，屆時兩人將會傾力演唱，透過歌聲傳遞溫暖與祝福之外，並會捐出個人珍藏物品及親筆簽名的「香港麥當勞叔叔之家限定版熊啤啤」進行慈善義賣。

今次活動目的為家舍病童及家庭籌募善款，所有收益將用於支援家舍各項『以家為本』的服務，包括提供舒適的『家以外的家』及便捷的交通支援等，務求讓病童家庭在艱難時刻得到全方位的照顧，他們希望能籌到更多善款，為病童家庭點燃希望之光。