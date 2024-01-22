羅啟豪拍賣音樂會佈置做善事 個唱成事歌迷會應記一功

羅啟豪開騷都不忘做善事，去年底舉行的個人音樂會《與羅啟豪之冬日約會 Winter Rendezvous with Ramon》，他把音樂會舞台佈置拿出來拍賣，包括舞台上所用的咖啡檯、咖啡杯 、梳化同咕𠱸等，籌得的五位數字善款全數撥捐「救狗之家」 (Hong Kong Dog Rescue) 。

提到是次個唱，羅啟豪參與了不少製作，他利用AI智能產生出一個充滿聖誕氣氛的客廳作為海報背景，舞台的設計亦呼應番海報設計，希望令觀眾可以沉浸式於溫暖聖誕氣氛底下享受他的音樂。