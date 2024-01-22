羅啟豪拍賣音樂會佈置做善事 個唱成事歌迷會應記一功

羅啟豪開騷都不忘做善事，去年底舉行的個人音樂會《與羅啟豪之冬日約會 Winter Rendezvous with Ramon》，他把音樂會舞台佈置拿出來拍賣，包括舞台上所用的咖啡檯、咖啡杯 、梳化同咕𠱸等，籌得的五位數字善款全數撥捐「救狗之家」 (Hong Kong Dog Rescue) 。
提到是次個唱，羅啟豪參與了不少製作，他利用AI智能產生出一個充滿聖誕氣氛的客廳作為海報背景，舞台的設計亦呼應番海報設計，希望令觀眾可以沉浸式於溫暖聖誕氣氛底下享受他的音樂。
羅啟豪表示：「當日有嚟睇我嘅朋友都同我講，話聽到觀眾席好多人話個台好靚。我哋之前嗰日喺現場彩排嘅時候，甚至乎有樂手話從來未見過咁靚嘅舞台設計。可能佢想鼓勵我，但我聽到都超級開心！」提到他不但設計海報，甚至周邊產品也有幫手設計，他說：「有畀少少意見，但因為12月真係好忙，特別係需要為呢個音樂會記歌詞同練舞，所以全靠歌迷會有一條專門負責呢個舞台設計嘅小隊，一手一腳設計、搵供應商、安排物流、安裝同埋拆卸。佢哋仲要完全冇呢方面嘅經驗，真係諗都冇諗過出到嚟個效果咁好，我真係好感動、好感動佢地嘅付出！」
羅啟豪這次的音樂會，不但首次有歌迷會負責偶像舞台設計，也是第一次有音樂會將舞台擺設拍賣出去做善事。這個方法環保之餘，亦令善心豪殼們可以將音樂會當晚的珍貴回憶永久保存 ，別具意義。