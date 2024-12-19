羅啟豪搞冬日市集 鄭丹瑞與《中年好聲音》拉大隊支持

羅啟豪（Ramon）的歌迷會「豪吧」為了增添普天同慶的聖誕氣氛，更為最喜愛的歌手羅啟豪送上一份聖誕大禮，特別於今年十二月在赤柱美利樓舉辦一共七日的《羅啟豪冬日約會迷你市集》 ，並於日前隆重開幕，請來鄭丹瑞（旦哥）、胡渭康、以及《中年好聲音》家族吳大強、丁文俊、魏嘉信、顏米羔、劉威煌、黃健文、安雅希、周碧嘉、梁浩賢、顏志恒太太及兒子等參與剪綵儀式。

開幕儀式期間，啟豪解釋今次市集是人生重要的里程碑，所以邀請自己非常重視的嘉賓以見證市集開幕；啟豪與歌迷心意一致，強調市集並非一個歌迷會活動，而是面向所有遊客的項目，啟豪說：「歌迷會用一般市民的角度去構思市集內容，希望訪客食得、玩得、買得開心，不但前來參觀市集，盡興而歸，並介紹身邊親友前來分享歡樂；豪殼（歌迷暱稱）花盡心思籌辦市集，希望令更多人認識到我，這份心意教我感動不已。」今天第一次走進市集，啟豪形容心情百感交集：「我知道豪殼花了很多精神心機去成就這個市集，今天完全看得出當中心意與心思，我覺得好成功，應該會吸引不少遊客，達到預期的目標！」 啟豪補充，去年年尾曾舉辦了《與羅啟豪之冬日約會音樂會》，今年的聖誕市集正是延續篇，他說：「很想延續這個節日氣氛，赤柱美利樓的聖誕市集已有多年傳統，向來吸引很多人前來參觀，今年我們參與其中，在這裏有十四個攤位，全部均是充滿聖誕氣氛的食品、扭蛋機、遊戲攤位，亦有義賣各樣社企精品，內容非常豐富。」

鄭丹瑞專程前來市集開幕禮支持啟豪，旦哥笑言：「今天天氣本來有點寒意，但一走進這個市集，就可以感受到啟豪帶給大家的溫暖，我很高興看到這麼有意義的活動，除了熱愛唱歌以外，啟豪真的身體力行去回饋社會，我作為前輩，會全力支持他！」 問到旦哥與啟豪的認識，原來旦哥當年都有追看《中年好聲音》，好希望支持一眾畢業生追夢，所以曾邀請啟豪出席活動。啟豪表示非常感激有這位前輩提攜，更表示非常感恩旦哥今次抽空出席支持，因爲知道旦哥剪綵後要即時趕往為電影《得寵先生》謝票，正當啟豪在現場呼籲大家一定要到戲院欣賞這齣講述人狗共融的溫情電影，此際劉威煌剛帶同兩隻愛犬到達會場，非常巧合，旦哥有感而發：「之前已試過多次謝票，今次還是第一次看到觀眾帶着狗狗入戲院，這個新鮮體驗令我深受感動！」

剪綵後，啟豪當上星級領隊帶嘉賓參觀市集，見大強哥好投入地玩齊所有攤位遊戲，丁文俊、魏嘉信、顏米羔、劉威煌分別成功搶購超筍價一折太陽眼鏡、社企出品的朱古力及湯包等，收穫豐富。 啟豪到達飲食攤位時最為興奮，見到非常精緻的糕點飲品，立時表現得有選擇困難，見到枱面擺放着檸檬方磚蛋糕、小鴨沐浴曲奇、花果協奏曲（柑桔檸檬伯爵茶）、一縷陽光（香橙熱紅茶）等等，品質、賣相與味道完全達到專業水準。場內更有多個打卡點，譬如一個溫馨北歐風的模擬客廳，以及一個 2.5 米高的聖誕花圈，更有啟豪的二手衫義賣與由他親手上色的鴨仔拍賣，籌得善款會捐到服務癌症兒童及其家人的「生命小戰士會」，令市集更添意義。