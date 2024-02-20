羅啟豪新年跟李龍基北上掘金 跟fans團拜搞到著火 好在有家姐喺大廳

羅啟豪今個農曆新年非常忙碌，年三十晚與《中年好聲音》一、二季參賽者及無綫藝員歌手出席農曆年倒數，初一為一年一度的花車巡遊擔任表演嘉賓，初二便與李龍基到中山登台，日前更與歌迷會「豪吧」一齊新春團拜，近 150 位豪殼（歌迷暱稱）過新年。羅啟豪整個新年都忙過不停。

羅啟豪與fans在新春團拜上，其中一個活動有啟豪親手為fans即場製作香蕉蛋糕，他表示因為時間闔係，於是在家中先準備了9底蛋糕，來到現場才再整4底，「呢個食譜係我好幾年前學嚟整俾朋友食，朋友嘅反應都唔錯。豪殼一直對我咁好，我好開心今次可以親手做返少少嘢送俾佢哋，表達我嘅心意！」

不過，活動就發生一個小插曲，可能因為不習慣用別人的焗爐，啟豪放蛋糕入焗爐不久，墊蛋糕的牛油紙著火，好在有開餐廳的啟豪二家姐監場，她秒速用毛巾冚熄，贏得在場豪殼掌聲之餘，亦令啟豪可以繼續放心烘焙。等候蛋糕出爐期間，豪殼爭取時間同豪殼再玩遊戲同埋為大家獻唱八首歌。當中有廣東話、國語同英文歌，其中一首仲係英國豪近日喺自家 YouTube 頻道「歌曲重Sung」系列嘅第五首作品，亦係葉蒨文舊作——《回歸自然》，令團拜猶如一個小型音樂會。