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娛樂
2025-03-24 13:15:00

羅啟豪有意設「安心錄音室」助社交焦慮者 難忘落手落腳招呼蔡瀾

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羅啟豪代歌迷會領「卓越支持社企機構大獎」。

羅啟豪代歌迷會領「卓越支持社企機構大獎」。

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羅啟豪日前出席「十分關懷——良心消費運動 2024」頒獎典禮暨商業論壇，代表其歌迷會「豪吧」領取最高級別的「卓越支持社企機構大獎」，這是首次有歌迷會獲得此項殊榮，意義非凡。啟豪表示未來將與歌迷繼續行善，有意投身社企行列，幫助與自己同樣受社交焦慮症影響的朋友，克服心理障礙並發揮所長。
 

羅啟豪獲讚為社企界創造歷史，成為首次有歌迷會獲獎。 羅啟豪歌迷會獲「卓越支持社企機構大獎」，他表示會繼續回饋社會。

感榮幸又意外

代表歌迷會領獎的羅啟豪表示，「因為自己入了這行，感覺難得有這個公眾人物的平台，於是建議歌迷跟我一齊回饋社會，他們真的好有心，過去兩年舉辦了好多好有意義的項目，例如去年的『十式社企迎中秋』禮籃，將十個不同社企的產品包裝成禮籃；剛過去的『聖誕市集』，又免費安排攤位給幾間社企去推廣與售賣他們的產品，我的歌迷會因此而獲得提名，再突然收到通知獲獎，真的好榮幸、好意外。」

「十一良心消費運動」已進入第十三年，今年新設「卓越支持社企機構大獎」，獲獎條件為至少與3間或以上社會企業合作，並於有關社企消費超過港幣十萬元。

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羅啟豪與社企吉祥物「友建樹」合照。 羅啟豪感激社企以珍惜「醜」蔬果計劃推廣包容理解的社會。

關懷社交焦慮症患者  

今次獲獎為他注入一支強心針，乘勢投身社企行列，他說：「從小到大受社交焦慮與濕疹影響，不敢站上舞台唱歌，所以我想創立一個表演空間，為社交焦慮症患者提供安全的『小型 open mic （開放麥克風）舞台』，讓他們透過音樂、演講、即興表演來克服心理障礙；另外亦打算設計『音樂社交治療課程』，讓學員透過唱歌、發聲訓練，提升自信和溝通能力。」計劃多多的啟豪補充：「我還想設立『安心錄音室』，讓害怕面對群眾的創作人，能夠安心錄製音樂或作直播演出！」

羅啟豪歌迷會於過去一年內支持達十家本地社企。 第十三屆「十一良心消費運動」嘉許典禮.。

讚蔡瀾好友善

啟豪笑言，之前從未涉足生意，眼見姊姊曾開過法國餐廳，令他深深明白生意難做：「餐廳開業初期，我幫手做過經理，以及室內與平面設計，誰知一來便撞正疫情，不能堂食，完全亂了陣腳！」當時最令啟豪難忘的是，他曾經以餐廳經理身份，落手落腳招呼蔡瀾，面對如此尊貴客人，他坦言有點戰戰兢兢，幸好蔡瀾相當友善，而且看來對他的服務與食物質素非常滿意，才放下心頭大石。

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