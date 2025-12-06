羅啟豪演唱會｜自彈自唱感謝父親多年裁培 現場設捐款箱援助大埔災民

羅啟豪（Ramon）第二次舉行個人演唱會，《在你和故事之間》演唱會」已於昨晚（4日）在麥花臣場館舉行，圈中良師友好包括鄭丹瑞、鄭國江老師、區永權、韋綺姍、彭家麗、譚玉瑛、林淑敏、馬海倫、陳榮峻、吳香倫等都有捧場；今次演出更激罕雲集《中年好聲音》一至四季成員，李佳、吳大強、顏志恒、丁文俊、古淖文、譚輝智、顏米羔、黃劍文、劉威煌、黃博、占士丁丁、古祖兒等數十位好友力撐，足證Ramon人緣極佳。

近日大埔宏福苑大火牽動全港市民的心，Ramon特別偕主辦單位、演唱會全體工作人員以及歌迷會「豪吧」送上祝福，連同演唱會收益，合共捐出六位數字予相關援助基金，現場亦設置捐款箱，觀眾非常踴躍支持，主辦單位代表「星傳文化娛樂」表示，希望在這個艱難時刻一起出一分力，帶來實際的援助；演唱會開首，Ramon透過大熒幕呼籲觀眾進行一分鐘默哀儀式，衷心希望受影響人士，身心都早日康復，同時為火警中死者家屬和傷者，致以最深切的慰問，並向所有救災救援的市民、消防員、警員、醫護員致敬。

相隔兩年，Ramon再舉行個人演唱會，以法國童話《小王子》引發靈感，主題為《在你和故事之間》，出場安排別具心思，Ramon突擊現身台下觀眾席，走遍場內不同角落，深情演繹《漣漪》、《畫出彩虹》、《當愛已成往事》、《聽海》等動人金曲，瞬間令全場歌迷投入其中，Ramon說：「⁠我跟導演Jacky說，希望今次演唱會可以拉近與觀眾的距離，將舞台伸延到觀眾席，因為我想大家感受到，在座每⼀位都是故事裏的⻆⾊，每一⾸歌曲、每⼀句歌詞，希望得到大家的共鳴。」