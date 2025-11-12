羅啟豪相隔兩年再開個唱 預告唱宇多田光日文版《First Love》

Ramon的日文發音聽來似模似樣，他亮出招牌笑容回應：「呃到吓觀眾啦！我在外國生活這麼多年，用英文拼音去唱日文歌，應該不會有太大差錯，《First Love》是一首帶點R&B的情歌，所以我也會添加少少R&B感覺，希望到時大家會喜歡。」首度為《在你和故事之間》演唱會進行排練，雖然Ramon身體抱恙，但仍全力以赴：「第一次排練好興奮，好期待去唱一些我未公開演唱過的歌，今日把聲有啲『萌萌地』，但把聲沉咗，反而可以唱到平時唱不到的低音，有另一種味道。」Ramon透露正積極健身，努力操fit自己，月中雖身在美國登台，但仍然心繫香港演唱會，即使犧牲睡眠時間，Ramon亦會繼續練唱及進行籌備工作，承諾屆時必定會以最佳狀態上陣。相對兩年前首次個唱，Ramon表示這次所面對的壓力，感覺有點不一樣：「有壓力才會推動我，呈現最好一面給觀眾，今次有一些全新嘗試，所以又增加另一重壓力。」

