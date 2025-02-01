羅啟豪眼發炎堅持錄製蛇年拜年短片 網民大讚有創意又可學英文

羅啟豪日前在社交平台分享一條拜年短片，由於他在英國生活多年，今次特別以四個帶「蛇」音的英文單詞，中西合璧地為觀眾送上四大祝福，寓意新一年事事順利。他說︰「祝大家喺今年『蛇』年，做生意嘅乜貨都『蛇ll-out』（sell out，解售罄）、單身嘅儘快搵到愛你嘅人同你『in蛇parable』（inseparable，解不能分離）、靚到『蛇nsational』（sensational，解轟動的）、健康好到日日要『蛇lebrate』（celebrate，解慶祝）！」
不少人大讚啟豪有創意又有心思，稱看他的賀詞長知識，可以拜年學英文，亦有人表示竟然第一次睇新年祝賀詞睇到不停 loop！
問到啟豪為何會有如此創意的講法，他說：「見到好多人玩『蛇』音嘅廣東話同普通話祝福語，於是諗下英文有冇啲相關單詞可以用。上網試咗幾個串法，最後發現 se- 字頭原來有啲幾啱用，於是就將佢哋拼埋一齊喇！」然而影片見到他的左眼腫了起來，他解釋說：「其實自己對貓有敏感，三個禮拜前去咗一個錄音室，裡面有隻貓，諗住只係錄幾句應該冇事。最後真係只係逗留咗大約二十分鐘，但去到最尾隻眼都係開始腫。」他亦憶述兩條片拍攝時剛好是最腫的那幾日，但因為有去睇醫生，滴眼藥水，已經消腫得七七八八。