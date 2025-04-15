羅啟豪簽名會場面墟冚 4‧18再搞慈善音樂市集

羅啟豪日前為響應「香港唱片店日 2025」及推動大家支持實體唱片文化，其迷會「豪吧」特別安排偶像親臨灣仔一間極具歷史價值的唱片店，舉行其首張7吋黑膠唱片《相信相信》簽名會。商場尚未開門，已有大批豪殼（歌迷暱稱）在門外守候。當啟豪現身，全場即時歡呼尖叫，數百名豪殼湧爆商場全層，場面墟冚。大家隨後如貫進場讓啟豪在黑膠唱片上親筆簽名，秩序井然。

該唱片店正正於1984年開業，與啟豪同齡。店方透露，Ramon 的黑膠唱片於早上營業後10分鐘內火速售罄，人氣可見一斑。啟豪分享自己都有經常逛唱片店，為支持唱片業盡一點綿力。Ramon 同時表示，非常感激唱片公司實現了他一直以來的夢想——擁有一張屬於自己的實體唱片。他坦言在數碼音樂主導的年代，能推出實體作品殊不簡單：「我一定會繼續努力——所以我都真係無停過努力——想帶更多好作品畀大家，更希望未來有更多出碟機會。」

另外，去年的《羅啟豪冬日約會迷你市集》獲取熱烈迴響，由粉絲搞的市集將於4月18至21日及26至27日在上水廣場舉行PART 2，羅啟豪說︰「去年《羅啟豪冬日約會迷你市集》 確實很成功，再次收到合作邀約，我和一班『豪殼』（歌迷暱稱）都感到相當驚喜，要在短時間之內籌備一個全新市集，存在一定挑戰與考驗。」

今次市集以啟豪新歌《還未分享的歌單》作主題，啟豪推介：「今次《羅啟豪分享歌單·音樂營地市集》將移師戶外舉行，營造一片露營風，為與大家分享我的音樂，晴空區域會搭建巨型帳篷，以兩米投影機播放我出道以來的演出片段；市集着重食買玩，我們搜羅了不少筍貨供大家選購，又設有多個有獎遊戲攤位，成功完成任務便可免費享用手工烘焙及精美凍飲，務求令大家盡興而歸！」

市集揭幕日（18號），啟豪將會同場舉辦音樂會，同時現場更有他的二手首飾義賣，善款悉數捐贈慈善機構，啟豪說：「上次『聖誕市集』義賣我的二手衫，反應非常熱烈，這次我再挑選了一批首飾義賣，每件都陪伴過我一同完成滿懷回憶的難忘演出，很有紀念與收藏價值，希望大家踴躍競投吧！」他心目中有沒有善款目標數字？「『聖誕市集』籌到接近六位數字，我當然期望今次能突破六位，多多益善！」