羅啟豪聖誕搞市集不忘做慈善 預告明年出新歌

羅啟豪日前為「草姬健肝丸」拍廣告，他表示讀中學時已經開始食保健食品，「我要多謝屋企人，希望我身體健康啲！我都好開心依家都未有三高嘅！」提到無綫台慶將近，他稱近日都忙於彩排，並會跟多位藝人合作，會有創新的演出，呼籲觀眾勿切期待。

羅啟豪今年推出歌曲《相信 相信》之後，將再有新歌推出，暫定明年面世。他透露是一首慢歌，雖然是自己擅長的曲風，但監製要求他以另一唱腔演繹，非常有難度。提到fans以他的歌曲《相信 相信》舉行一連串busking，隨住新歌推出，會否要改變相關的活動，他說︰「會一直延續落去嘅，之後係busking tour會唱出新歌，fans club真係好支持我做各樣宣傳。」他表示MV已開始構思，女主角方面未有人選，並稱知道fans非常關心選角，更大爆fans特別留意香港小姐，看哪一位跟他比較合襯，非常搞笑。

問到聖誕節有沒有搞作，他稱除了繼續會有busking外，還會搞一個聖誕市集，屆時除了有聖誕主題美食飲品、遊戲、勞作外，還會有他的二手衣物及自己設計的產品出售。向來熱心公益的他，亦在市集內提供一些特色社企產品供來臨人士選購。他說︰「我一直都好支持社企，希望可以好好利用自己有嘅platform去幫助多啲人。」