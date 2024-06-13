羅啟豪處男 busking逼爆中環街市 盼唱勻多區帶動經濟

羅啟豪早前到中環街市busking，吸引大量途人駐足包括中外遊客，幾乎逼爆中環街市。他在活動開始前搞笑表示自己首次開四面台音樂會，因爲其演出位置四面均被觀眾包圍住。當日他來合作無間的李佳一齊合唱《當愛已成往事》以及分享比賽期間合唱時的趣事。當羅啟豪唱完最後一首歌時，歌迷不願離開並大叫encore，於是啟豪再加唱成名作《疾風》，共且全場大合唱爲氣氛推至高峰。

據了解，今次 busking 為歌迷會應援活動，名為《相信 相信 • 羅啟豪 Believe in Ramon Lo Busking Tour》，羅啟豪解釋：「歌迷會嘅目的係將我嘅歌聲帶去香港九龍新界唔同地點，仲希望可以去勻十八區！但願佢哋呢個夢想真係可以實現！」