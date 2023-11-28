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娛樂
2023-11-28 19:53:50

羅啟豪親自設計首個個人音樂會海報 下月約定豪殼假麥花臣迎聖誕

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羅啟豪將於12月23日晚上在麥花臣場館開騷。

羅啟豪將於12月23日晚上在麥花臣場館開騷。

羅啟豪在《中年好聲音》比賽中奪得季軍後幾個月，公司為他安排不少演出機會，比賽時嘅演出《忘情號》、《當愛已成往事》、《連續劇》於YouTubeview數及留言數量更繼續攀升，為他在短時間內儲得大量粉絲，為答謝一眾豪殼 (他的粉絲暱稱)對他的支持，Ramon將於1223日晚上在麥花臣場館，舉行「與羅啟豪之冬日約會Winter Rendezvous」，和豪殼一齊迎接聖誕，$880$580之門票已於今天開始在Cityline公開發售。

羅啟豪今次音樂會命名為「與羅啟豪之冬日約會 Winter Rendezvous」，名字既 溫暖又浪漫，身為平面設計師的Ramon特別設計了一款非常配合氣氛之音樂會 海報。海報上的照片可以看到啟豪穿上暖笠笠之家居服，表現很舒服地坐在一 個為充滿聖誕佈置之客廳，然後對著鏡頭回頭一笑，像在對豪殼說 :Welcome to my home !Ramon解釋今次之海報設計靈感時表示：「哈哈，呢幅相嘅畫面係我同我粉絲團隊一齊諗出嚟，但時間關係我哋覺得好難搵到一個理想嘅場地去影呢幅相。呢個唔係我英國或香港嘅屋企，一來我已經搬番晒啲嘢返香港，英國宜家無屋企㗎喇。二來就係因為我前幾個月先搬返嚟，但一直都忙無時間執屋，所以屋企仲好多好多箱嘢未拆，周圍都係嘢，間屋完全唔見得人！呢幅相其實係我哋用AI繪圖做出嚟，輸入我哋想要有嘅元素嘅字眼，譬如聖誕佈置、聖誕樹、暖色、蠟燭等等，試好多次AI就幫我哋畫咗呢幅無論個內容、角度、顏色都啱用嘅「客廳」出嚟。然後我坐嗰張梳化就係喺朋友屋企度影嘅，最後將兩幅相合成埋一齊就變成呢個成品。我見我嘅豪殼們都好似幾滿意，自己設計呢個海報又可以畀我重操吓故業，令我都好有滿足感。」原來羅啟豪不單止唱歌好聽，設計和創意也有一手，難怪他那麼受一眾豪殼之愛戴。

羅啟豪將於12月23日晚上在麥花臣場館開騷。 羅啟豪將於12月23日晚上在麥花臣場館開騷。
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