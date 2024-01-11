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娛樂
2024-01-11 22:29:17

羅啟豪跟肥媽黑妹大馬登台超難忘 個人單曲搵倫永亮周耀輝操刀

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羅啟豪早前跟肥媽一齊登台。

羅啟豪踏入新一年繼續工作多多，日前他跟肥媽（9 日）同李麗霞（黑妹）去大馬雲頂處男登台，日前已返抵香港，更獲大批fans接機，令他非常驚喜，他搞笑表示︰「我 13 歲離開香港嗰年，同二家姐一齊走，二家姐有成三十個朋友嚟送機，我就只係得三個，比較上嚟都有啲啲唔開心㗎！但係宜家嘅我有你哋，今時唔同往日喇！」

見識馬來三寶

問到今次到大馬登台的感受，羅啟豪說︰「我呢個中年先入行嘅素人，以前成日喺新聞度睇到啲前輩去外國登台，特別成日聽到話去雲頂，今次可以親身有呢個體驗，感覺好得意！」向來愛吃的他更不忘數數今次大馬之旅吃過的美食，他說：「雲頂嘅嘢食真係多得好緊要！譬如酒店樓下係一個好大嘅商場，每一間舖頭都係餐廳！我就主要揀去食啲地道菜色，當中我學識咗咩係馬來三寶，就係奶茶配咖央多士再配近乎生嘅雞蛋送豉油！咁樣嘅配搭原來好好味，我第一次食唔知隻蛋咁生打到成手成檯都係！好醜怪！」

感謝肥媽黑妹

羅啟豪很感謝肥媽及黑妹帶他去見識，在逾6千觀眾面前演出，使他獲得非常難得的舞台經驗。羅啟豪說：「最難忘嘅當然仲有肥媽同黑妹姐有呢個演出機會，佢哋成個旅程畀咗我好多有用嘅提點我，教我帶咩衫、點講嘢。另外佢哋演出方面真係好有娛樂性同埋好識帶動氣氛，自己觀察咗好多值得學習嘅嘢，希望可以學以致用。」

他表示今次大馬登台，有部份觀眾是香港的豪殼（粉絲暱稱）專程飛過去支持他。啟豪透露第一首自己單曲找來倫永亮作曲、周耀輝填詞《相信 相信》，已經完成錄音並準備拍攝 MV，加上公司已為他編好不同工作，fans不愁見不到偶像。

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