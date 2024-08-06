羅啟豪酷熱天氣busking 搵鄧家豪馮志豪jam歌變「乾煎三豪」

羅啟豪與歌迷會籌辦的《相信 相信羅啟豪Believe In Ramon Lo Busking Tour》，繼六月去了中西區中環街市busking之後，日前於聯和趁墟與北區街坊同樂迷唱歌。與此同時，羅啟豪與過百豪殼（粉絲暱稱）參觀五月先正式開幕的活化歷史建築。

今次羅啟豪請來鄧家豪、馮志豪一齊jam歌，由於近日天氣酷氣，在高溫下busking，他們成為了「乾煎三豪」。啟豪表示：「最辛苦嘅，一定係一班嚟支持嘅豪殼，天氣咁熱都一早嚟霸位同埋睇到尾，真係好感激有佢哋每一位。」

羅啟豪表示平日很少到粉嶺，很開心可以到此一遊。他話：「我喺演出前一個鐘頭，特登嚟參加呢度個展覽嘅導賞團，展覽嘅每個部份都好特別，譬如有一個電動轉盤，係用嚟展示市場以前由朝到晚嘅運作，仲有又嘅廣播區可以聽到以前市場嘅環境錄音，以及一啲檔主同街坊嘅聲音。另外仲有一個立體嘅豬模型，畀我哋去了解平時買唔同嘅豬肉，到底係隻豬嘅邊個部份，真係一個好特別、非常有心思嘅展覽！」