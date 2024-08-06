熱門搜尋:
巴黎奧運 鄭中基 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-08-06 21:10:50

羅啟豪酷熱天氣busking 搵鄧家豪馮志豪jam歌變「乾煎三豪」

分享：
羅啟豪請來鄧家豪、馮志豪一齊jam歌。

羅啟豪請來鄧家豪、馮志豪一齊jam歌。

羅啟豪與歌迷會籌辦的《相信 相信羅啟豪Believe In Ramon Lo Busking Tour》，繼六月去了中西區中環街市busking之後，日前於聯和趁墟與北區街坊同樂迷唱歌。與此同時，羅啟豪與過百豪殼（粉絲暱稱）參觀五月先正式開幕的活化歷史建築。

啟豪去到聯和趁墟busking。 羅啟豪認識懷舊零食。 羅啟豪最欣賞市集運作電子轉盤。 展覽有以前市場環境聲同擋住說話嘅錄音播放。 巨豬模型去展示唔同豬肉嘅部份

今次羅啟豪請來鄧家豪、馮志豪一齊jam歌，由於近日天氣酷氣，在高溫下busking，他們成為了「乾煎三豪」。啟豪表示：「最辛苦嘅，一定係一班嚟支持嘅豪殼，天氣咁熱都一早嚟霸位同埋睇到尾，真係好感激有佢哋每一位。」

羅啟豪表示平日很少到粉嶺，很開心可以到此一遊。他話：「我喺演出前一個鐘頭，特登嚟參加呢度個展覽嘅導賞團，展覽嘅每個部份都好特別，譬如有一個電動轉盤，係用嚟展示市場以前由朝到晚嘅運作，仲有又嘅廣播區可以聽到以前市場嘅環境錄音，以及一啲檔主同街坊嘅聲音。另外仲有一個立體嘅豬模型，畀我哋去了解平時買唔同嘅豬肉，到底係隻豬嘅邊個部份，真係一個好特別、非常有心思嘅展覽！」

adblk5
近200豪殼去撐場。 新界豪鄧家豪做嘉賓。 加埋本地豪馮志豪，當日busking成為了「乾煎三豪」。 現場氣氛同天氣一樣熾熱。

另外，羅啟豪早前放假飛到大阪及京都，除了吃喝玩樂之外，更順道為自家頻道 MV 取景。他說︰「今次已經係自家頻道『歌曲重 Sung』系列嘅第六隻歌，好想有機會喺外地取景。之前幾次登台都夾唔到時間做拍攝，於是就堅決要完成自己心願。」今次行程適逢上大阪一年一度的粉蝶花祭，一年得一個月公園會有 100 萬朵香港少見的淺藍色粉蝶花盛開，羅啟豪決定用此作為 MV 背景，向觀眾呈現既夢幻又浪漫的畫面。

羅啟豪的日本之行吃了不少好東西。 羅啟豪第一次見迷你豬，店長仲一俾俾兩隻佢抱抱。