羅啟豪重返母校華仁書院 大爆「成績唔好」因由

羅啟豪（Ramon）以校友身份出席港島區名校華仁書院 105 週年開放日，並獲邀為含橫跨 53 屆校友演出嘅 Talent Show（才藝表演）作壓軸表演嘉賓。是次演出，同時亦為「相信 相信羅啟豪 Believe in Ramon Lo Busking Tour 之第九站灣仔區」。Ramon為觀眾帶來個人單曲《相信相信》及同校師兄李克勤之代表作《紅日》，在炒熱全場氣氛之餘，亦大爆求學時期趣事。

Ramon於台上表示，他留意到校園有許多重新配置之處，他笑言：「以前籃球場係冇圍欄嘅，我間課室又喺正籃球場隔籬，所以成日有籃球碌入嚟，我哋日日都要執起掉返出去。可能就係因為咁，最後就加咗而家見到嘅圍欄喇！」他更幽默地補充：「所以如果我哋嗰班成績差過其他班，都要體諒吓喇！」 啟豪亦自嘲雖然整體成績不算突出，但也曾以地理科考第一名！除了分享校園軼事，Ramon 藉此機會向曾教導自己的老師致敬，特別是剛離世的李Sir，表示老師會一直長留心中。同時，他亦感謝母校一直幫助學生發揮潛能：「好多出自華仁嘅師兄弟都能好好發揮自己，包括大家都熟悉嘅李克勤師兄！」說罷，Ramon 唱出李克勤的《紅日》，全場觀眾即時投入大合唱，將氣氛推至高峰。

當日啟豪特意佩戴中一開學時購買的校呔。他憶述：「呢條校呔成 29 年前買，由香港跟我去英國完成中學，然後又去美國住咗幾個城市，之後再返英國，直至因唱歌比賽回流返香港，真正陪我走遍千山萬水。」可看出啟豪對母校確有深厚感情。 演出結束後，眾多師兄弟及其家屬紛紛與 Ramon 合照，他亦來者不拒。另外，校方特意為啟豪歌迷會預留門票，讓啟豪歌迷（暱稱為豪殼）參觀校舍及欣賞 Ramon 演出，豪殼亦為場面更添熱鬧。 提到豪殼，歌迷會為啟豪策劃的十八區 Busking Tour，轉眼已經完成一半。啟豪亦感觸表示，第九站是整個項目的重要里程碑，更慶幸此站能在自己母校舉行。他亦透露，期待餘下的場次，並希望順勢為自己即將推出的單曲《還未分享的歌單》進行宣傳。