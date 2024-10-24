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娛樂
2024-10-24 10:00:00

羅啟豪開心粉絲帶同寵物聽歌 期待舉行聖誕特別版busking

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羅啟豪到啟德舉行busking，今次fans們更帶同寵物出席。

羅啟豪到啟德舉行busking，今次fans們更帶同寵物出席。

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羅啟豪（Ramon）日前到啟德出席由fans為他舉行唱勻十八區的《相信 相信羅啟豪 Believe in Ramon Lo Busking Tour》。今次他來到一間寵物友善的咖啡室進行busking，同時請來魏嘉信（Cris）作為演出嘉賓，豪殼（歌迷暱稱）亦趁機帶同寵物一齊觀賞啟豪演出，令表演場地一時間化身小動物天地。

歌迷帶埋雀仔一齊欣賞啟豪演出。

歌迷帶埋雀仔一齊欣賞啟豪演出。

唱勻十八區計劃已來到第5站，啟豪為現場觀眾帶來《孤雛》、《想說》、《飛機師的風衣》、《Better Man》等歌曲，當然襄有屬於自己的《相信相信》。他表示收到很多fans提議到這區的新商場進行busking，加上歌迷會知道他鍾意綠色空間、又愛飲咖啡及喜歡小動物，所以選擇了今次的咖啡室，讓他可以對住草地去唱歌俾大家聽。

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魏嘉信做嘉賓唱歌兼棟篤笑。

魏嘉信做嘉賓唱歌兼棟篤笑。

提到請魏嘉信做嘉賓的原因，啟豪話除了欣賞對方的聲線同唱腔之外，笑言是因為貫徹自己的慳家風格！他說︰「Cris 呢個金牙大狀平時講嘢真係超級風趣幽默，所以搵佢嚟做嘉賓，唱歌之外仲可以包埋棟篤笑，一舉兩得！」見嘉信一出場即為現場帶嚟笑聲不斷，啟豪好得戚咁話自己「奸計得逞」！

羅啟豪開心表示 Busking Tour 一次比一次多觀眾，希望往後演出的觀眾人數繼續節節上升；並十分期待歌迷會已經開始著手籌備的聖誕特別版 busking

魏嘉信一出場即令現場笑聲不斷。 啟豪同歌迷開心第五站成功完成。 現場連貓貓都有場地立變動物園。 啟豪感激觀眾人數一次多過一次。 啟豪非常期待聖誕特別版Busking。 啟豪非常期待聖誕特別版Busking。 啟豪非常期待聖誕特別版Busking。

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