羅啟豪首次出席學校分享會感新鮮 與師生大合唱

羅啟豪（Ramon）早前到愛秩序灣官立小學舉行分享會及 Busking，獲學生合唱團驚喜上台合唱個人單曲《相信 相信》及送贈畫作，為啟豪帶來驚喜連連。是次安排，亦是《相信 相信 • 羅啟豪 Believe In Ramon Lo Busking Tour 2024》之第四站 (東區) 。活動於星期四平日的日間演出，依然成功吸引過百豪殼（粉絲稱號）到場參與，足見豪殼對啟豪不遺餘力的支持。
是次主題為《生涯規劃之『小故事・大成就』》，Ramon 於台上表示自己首次到學校分享，希望以個人經歷為學生帶來啟發。他亦預備了幾首勵志歌曲為學生們打氣，鼓勵學生相信自己，包括《給自己的信》、《今日》、《Hero》及《我的歌》等曲。而當啟豪唱到學校今年65週年的主題歌《你是你本身的傳奇》時，師生們跟着一齊大合唱，氣氛高漲。
到演出部份尾聲，啟豪為觀眾帶來自己的第一首個人單曲《相信 相信》。唱至中段，一群兒童合唱團從他身後左右兩旁靜悄悄上台，整齊企好並與啟豪合唱歌曲餘下部份，場面感人。
事後 Ramon 接受訪問時表示原來事前並不知道此合唱安排：「呢個安排真係畀到我一個好大嘅驚喜：今次成個演出只有琴手 Bosco 為我輕輕和音，所以我一聽到啲合唱聲嘅時候，當時諗Bosco 用咗乜嘢電子效果，點解突然可以一個人變出五十把聲？然後一回頭見到一大班咁可愛嘅小朋友嘅面孔同佢哋純真嘅聲線一齊合唱我自己嘅歌，真係令我非常、非常感動！」
啟豪亦認為主持活動的兩位小司儀非常有天份及自信，能有效帶動一大群成人觀眾的氣氛。Ramon 亦衷心感恩歌迷會為他舉行的這個 Busking Tour，暫時已經把他的歌聲帶往中西區、北區、青衣區及是次的東區。之前於中環街市及聯和趁墟活化建築物的經驗，及今次於小學校舍如此特別的安排，每次都令他非常難忘，讓他非常期待十八區餘下的 Busking 演出。