羅啟豪首次出席學校分享會感新鮮 與師生大合唱

羅啟豪（Ramon）早前到愛秩序灣官立小學舉行分享會及 Busking，獲學生合唱團驚喜上台合唱個人單曲《相信 相信》及送贈畫作，為啟豪帶來驚喜連連。是次安排，亦是《相信 相信 • 羅啟豪 Believe In Ramon Lo Busking Tour 2024》之第四站 (東區) 。活動於星期四平日的日間演出，依然成功吸引過百豪殼（粉絲稱號）到場參與，足見豪殼對啟豪不遺餘力的支持。

是次主題為《生涯規劃之『小故事・大成就』》，Ramon 於台上表示自己首次到學校分享，希望以個人經歷為學生帶來啟發。他亦預備了幾首勵志歌曲為學生們打氣，鼓勵學生相信自己，包括《給自己的信》、《今日》、《Hero》及《我的歌》等曲。而當啟豪唱到學校今年65週年的主題歌《你是你本身的傳奇》時，師生們跟着一齊大合唱，氣氛高漲。

到演出部份尾聲，啟豪為觀眾帶來自己的第一首個人單曲《相信 相信》。唱至中段，一群兒童合唱團從他身後左右兩旁靜悄悄上台，整齊企好並與啟豪合唱歌曲餘下部份，場面感人。