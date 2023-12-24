羅啟豪首辦個人音樂會迎接聖誕 獲曾志偉捧場支持

Ramon於今次音樂會為觀眾帶來不少驚喜，包括一開場便黐上假鬍鬚以一曲「《昨遲人》為全晚音樂會揭開序幕，觀眾看到他這個造型即時回想起他昔日比賽時期留鬚的模樣，之後便表演了 Whitney Houston 的《I Have Nothing》、王苑之的《人魚之夢》日文版、容祖兒的《連續劇》等歌曲。羅啟豪在今次個唱中首唱了由倫永亮作曲、周耀輝填詞的個人單曲《相信 相信》，倫永亮在現場播放的視頻中 說:「這是我寫給啟豪的新曲，希望大家欣賞過後會有共鳴，也希望這首歌 能為啟豪的人生打開精彩的一頁。」在獻唱《疾風》時，羅啟豪走到台下和觀眾握手，不少觀眾更把握機會和他合影 。Ramon找了昔日好聲音戰友龍婷為特別嘉賓，二人在台上合唱了《來夜方長》，這亦是他倆首度在舞台上正式合唱。雖然跳舞絕對不是羅啟豪的強項，但他特別花了多天時間在排舞室練習，為大家跳唱了《白金升降機》和《天大地大》，跳唱完畢後全場掌聲雷動並夾雜大量喝采聲，讓羅啟豪的一番心血沒有白費。最後，Ramon以一曲《特別的愛給特別的你》為首個個唱畫上完美句號。