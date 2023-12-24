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娛樂
2023-12-24 18:42:37

羅啟豪首辦個人音樂會迎接聖誕 獲曾志偉捧場支持

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羅啟豪首辦個人音樂會迎接聖誕 獲曾志偉捧場支持

羅啟豪首辦個人音樂會迎接聖誕

羅啟豪（Ramon）昨晚於麥花臣場館舉行的首個個唱「與羅啟豪之冬日約會Winter Rendezvous」終於圓滿完成，全場座無虛席，不少圈中人均有到場支持，包括鄭國江、陳欣健、岑建勳、林慕德、鄧慧詩、程凱欣、 邵音音和吳兆麟，還有《中年好聲音》評判導師伍仲衡、周國豐、韋綺珊、彭家麗和張佳添，以及多位「好聲音」戰友吳大強、顏志恒、魏嘉信、丁文俊、曹敏寶、鮑聖光 、何博文、李泇霖、梁凱榳、柳冕、涂家堯、梁浩銓和鄧家豪，連總經理曾志偉都趕及到場為啟豪打氣。今次音樂會找來許文軒做主持，為內斂害羞的啟豪帶動音樂會全場氣氛。

羅啟豪於麥花臣場館舉行的首個個唱終於圓滿完成

羅啟豪於麥花臣場館舉行的首個個唱終於圓滿完成

Ramon於今次音樂會為觀眾帶來不少驚喜，包括一開場便黐上假鬍鬚以一曲「《昨遲人》為全晚音樂會揭開序幕，觀眾看到他這個造型即時回想起他昔日比賽時期留鬚的模樣，之後便表演了 Whitney Houston 的《I Have Nothing》、王苑之的《人魚之夢》日文版、容祖兒的《連續劇》等歌曲。羅啟豪在今次個唱中首唱了由倫永亮作曲、周耀輝填詞的個人單曲《相信 相信》，倫永亮在現場播放的視頻中 說:「這是我寫給啟豪的新曲，希望大家欣賞過後會有共鳴，也希望這首歌 能為啟豪的人生打開精彩的一頁。」在獻唱《疾風》時，羅啟豪走到台下和觀眾握手，不少觀眾更把握機會和他合影 。Ramon找了昔日好聲音戰友龍婷為特別嘉賓，二人在台上合唱了《來夜方長》，這亦是他倆首度在舞台上正式合唱。雖然跳舞絕對不是羅啟豪的強項，但他特別花了多天時間在排舞室練習，為大家跳唱了《白金升降機》和《天大地大》，跳唱完畢後全場掌聲雷動並夾雜大量喝采聲，讓羅啟豪的一番心血沒有白費。最後，Ramon以一曲《特別的愛給特別的你》為首個個唱畫上完美句號。

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羅啟豪昨晚於麥花臣場館舉行的首個個唱，全場座無虛席 羅啟豪今次音樂會為觀眾帶來不少驚喜 Ramon找了昔日好聲音戰友龍婷為特別嘉賓 二人在台上合唱了《來夜方長》 彭家麗有到場支持 羅啟豪獲曾志偉捧場 羅啟豪獲曾志偉捧場
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