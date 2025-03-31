羅啟豪41歲生日出新歌 自爆怪習慣咬裂門牙

羅啟豪第二首單曲《還未分享的歌單》將於41歲生日當天(4月2日)在各大串流平台動聽上線，日前於沙田新城市廣場舉行《羅啟豪還未分享的歌單 Busking Tour 生日篇 x MV首播會》 ，現場有逾500名「豪殼」(歌迷)，《中年好聲音》好友吳大強、顏米羔，魏嘉信與顏志恒太太 Fion等好友撐場，齊為啟豪預備一個壽星仔至愛兼近期爆紅的 Jellycat 造型蛋糕，炮製生日驚喜兼感動場面。

《還未分享的歌單》的創作靈感，來自潛藏多年的一個有趣念頭，啟豪笑道：「以前聽到喜歡的歌，我會有少少『強迫症』，自己不斷重播以外，還會迫朋友去聽，邊聽邊想，這個世界會不會有一個人，同一時間跟我重聽著同一首歌？」在首支單曲《相信 相信》MV裡，只見啟豪孤身以音樂訴說自己的故事。在《還未相信的歌單》的MV卻陣容強大，啟豪廣邀50位別具意義的人士參與演出，啟豪說：「這些『演員』都是我生命中的重要人物，包括幼稚園、中小學及大學同學，入行後認識的好友與公司同事等等，更有30幾位『豪殼』，我好想與歌迷留一個印記，好像一起完成一件事的感覺。」MV更出現顏志恒新歌《浴室歌王》、丁文俊新歌《人有無數可能》、林彥言新歌《做自己的光》的手機畫面，顯示啟豪細心替好友打氣。

5 月與古淖文參與啟德慈善騷

羅啟豪在MV中非常生活化，有晨早起床刷牙的鏡頭，鮮為人知，原來啟豪剛剛因為一個奇怪習慣而補了牙，他自爆：「可能我吃東西比較心急，參加比賽前我試過咬崩門牙，誰知這次更加嚴重，竟然咬裂了另一隻門牙，令兩隻門牙都傷晒，唯有去補牙！」所以，壽星仔即場許願自己與所有朋友都身體健康，事業上自然亦渴求突破，希望今年再出多兩首單曲和開個人演唱會，他預告5月將參與在啟德體藝館舉行的慈善演唱會，同場有『中二生』古淖文。

黃博合唱引爆熱話

剛在昨晚（30號）播出的《中年好聲音3》，啟豪協助黃博演繹彭羚原唱的《囚鳥》，獲評審與觀眾一致大讚無得彈，評分高達97分，雙雙被封完美「靚聲王」，合唱視頻上載12小時，網上觀看次數直逼20萬次，瞬間引爆洶湧好評與熱話，啟豪笑說：「我非常滿意今次的演出，評審反應都好好，不枉由選曲到排練花了這麼多的心思！」