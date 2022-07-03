羅啟銳導演離世 鍾楚紅吳君如任達華感難過

香港著名導演及編劇羅啟銳於昨日(2日)離世，終年69歲。香港電影導演會今天發出公告，內容交代前副會長羅啟銳離世消息︰「關於羅導演後事的安排，日後本會將會通知大家，懇請各方傳媒朋友，暫時不要打擾羅導演的家人，保留其至親安靜的哀思空間。本會謹代表羅導演的家人，多謝各界友好的關心及慰問。」

羅啟銳生前夥拍女友張婉婷製作《秋天的童話》，由周潤發、鍾楚紅及陳百強主演，紅姑說︰「秋天的童話係我收過少數完整的劇本之一。當日讀着笑了又哭，哭完又笑。有幸能參與其中。憶起當日在紐約街頭拍攝時你永遠的笑臉，君子、謙遜的態度，我不會忘記。Alex ，一路走好！Mabel……節哀，多謝你成就了秋天的童話！」

吳君如︰好傷感

參與《歲月神偷》拍攝的吳君如、任達華及李治廷得悉羅導演病逝，大感難過。君如說︰「好傷感香港失去一位非常出色的編劇和導演。拍《歲月神偷》時真係感覺到羅啟銳和張婉婷兩人好合拍，絕對是相敬相愛共患難的一對，今日導演一別，衷心希望Mabel節哀，堅強走下去。」

任達華很不捨得對方，大讚他是全世界最好的導演，在疫情前二人不時聯絡、相約食飯，就算自己在大陸工作，也會和對方分享劇照。他稱羅導演教了他很多東西，對電影、社會、家人及朋友充滿熱誠，視他為良師。

成龍、王晶、高志森、李治廷及舒淇等在網上轉載對方的死訊，並發文悼念，分享以往的相處點滴。