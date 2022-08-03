羅啟銳設靈明天出殯

香港著名導演及編劇羅啟銳，上月2日因病離世，終年69歲，他曾憑著電影《秋天的童話》及《歲月神偷》兩度獲得《香港電影金像獎》「最佳編劇」。他的喪禮今日於循道衛理聯合教會國際禮拜堂舉行，其一生摯愛張婉婷導演，一早到追思會場內打點。非常器重羅啟銳的洪金寶，兩人曾於電影《七小福》、《八兩金》中合作，特別前來送別好友。

亦有到場協助的田啟文，對於羅啟銳猝逝，他知道張婉婷很傷心，他又說︰「上次張婉婷出席金像獎頒獎禮有傾談，不過佢情緒處理得很好。」「田雞」又說︰「我哋同羅啟銳有個群組，羅啟銳係成員之一，之前仲同佢商討希望為同業做啲事嘅計劃。吳思遠會長鼓勵佢多拍拿手嘅電影，佢答應會諗吓拍乜題材，當時佢都唔知自己身體有事，知道嘅話當時會去處理。」田啟文表示，羅啟銳生前最想培育新一代年輕人，給予年輕人更多創作空間。

下午約4時許，載著羅啟銳靈柩的靈車駛至禮拜堂， 由於現場傳媒眾多，工作人員架起圍板遮擋傳媒拍照，擾攘近10分鐘後，工作人員才將靈柩抬出，深啡色棺木上金色十字架，下面寫有「羅啟銳靈柩 」。與此同時陸續有花圈運抵會場， 包括成龍、許鞍華、 古天樂、李安、劉偉強等，致送花圈送別同業、表示哀思。