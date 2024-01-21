羅嘉良為首位3屆視帝 憑精湛演技反派上位 原是歌手出身？

一年一度萬千星輝頒獎典禮，佘詩曼憑《新聞女王》成為首位三屆視后。但你又記得誰是首位三屆視帝嗎？資深電視迷一定記得，羅嘉良早於1997年、1998年及2002年，已成為三奪視帝第一人，不論演忠角或喜劇角色，甚至扮賭徒，都難不到他，絕對稱得上全能藝人。
羅嘉良歌手出身 感恩盧國沾發掘 唱《秦始皇》廣為人知
羅嘉良演技了得，相信無人異議，但其實他並非戲劇出身，而是由參加歌唱比賽入行的。1984年，21歲的羅嘉良參加第三屆新秀歌唱大賽，雖然未有奪得任何獎項（當年冠亞季軍是張衛健、戴蘊慧、歐陽德勛），但他得到填詞人盧國沾發掘，從而加入演藝界。當時羅嘉良在恩師盧國沾的安排下，加入亞洲電視，更被委以重任主唱重頭劇《秦始皇》的主題曲。歌曲強力的節奏，在羅嘉良的沉厚聲線演繹下，散發出秦始皇的霸氣，而這首歌亦成為了羅嘉良的成名作。他曾受訪表示，很幸運及多謝恩師盧國沾寫了這首《秦始皇》，讓大家認識他。
羅嘉良轉投無綫拍劇 憑反派角色上位
1986年，羅嘉良轉投無綫，開始拍劇。初時，他大多扮演一些文靜乖巧的角色，大眾對他並未留下太深刻印象。直至1996年，羅嘉良嘗試演反派角色，例如《天地男兒》的徐家立，原是老實人，但因貪圖金錢名利而做盡壞事，其突出表現受到觀眾讚賞，成功上位。
羅嘉良《難兄難弟》喜感爆發 首奪無綫視帝
自1997年起，羅嘉良展開六年三奪視帝的豐厚成績。他先在懷舊喜劇《難兄難弟》，飾演熱愛演戲的李奇，其充滿喜感的演出，大受歡迎。劇集不單收視高企，更為羅嘉良贏得第一個最佳男主角獎項。
羅嘉良《天地豪情》扮賭徒 冧莊視帝攀事業高峰
1998年，羅嘉良以另一面貌衝擊視帝獎座。在講述大家族恩怨情仇的劇集《天地豪情》中，他扮演草根階層的賭徒，不務正業，只一心從賭博、投機中賺取金錢，其後捲入豪門恩怨中。羅嘉良的表現搶鏡，演出令觀眾眼前一亮，使他當年冧莊贏得第二個視帝獎項。他曾表示，《天地豪情》不單幫助他的事業推上另一高峰，也令他明白到演戲的真諦，愛上了做戲。
羅嘉良飾忠直好人遇兩難困局 收視口碑佳奪三屆視帝
相隔四年，羅嘉良再遇上好角色，在2002年劇集《流金歲月》中，飾演忠直的丁善本，雙親皆逝世，從小被養父收養，成長後面對家族生意與黑幫關係的兩難局面。他獲獎時直言，如此忠直的角色，甚為難演，幸好遇上好對手，得以順利發揮。結果，他的努力沒有白費，劇集不論收視和口碑都不俗，更助羅嘉良第三次坐上視帝寶座，成為第一位三屆視帝。2003年，羅嘉良離開服務了17年的無綫電視，全力轉到內地發展。過往20年間，他也曾間中接拍無綫劇集，例如2009年的《富貴門》、2017年的《與諜同謀》等。
近年羅嘉良繼續活躍於內地幕前演出，也有間中參與港產片的拍攝。期望這位三屆視帝，多拍好劇好戲，讓內地和香港的觀眾有機會繼續欣賞到其精湛演技。
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