羅嘉良為首位3屆視帝 憑精湛演技反派上位 原是歌手出身？

一年一度萬千星輝頒獎典禮，佘詩曼憑《新聞女王》成為首位三屆視后。但你又記得誰是首位三屆視帝嗎？資深電視迷一定記得，羅嘉良早於1997年、1998年及2002年，已成為三奪視帝第一人，不論演忠角或喜劇角色，甚至扮賭徒，都難不到他，絕對稱得上全能藝人。

羅嘉良歌手出身 感恩盧國沾發掘 唱《秦始皇》廣為人知

羅嘉良演技了得，相信無人異議，但其實他並非戲劇出身，而是由參加歌唱比賽入行的。1984年，21歲的羅嘉良參加第三屆新秀歌唱大賽，雖然未有奪得任何獎項（當年冠亞季軍是張衛健、戴蘊慧、歐陽德勛），但他得到填詞人盧國沾發掘，從而加入演藝界。當時羅嘉良在恩師盧國沾的安排下，加入亞洲電視，更被委以重任主唱重頭劇《秦始皇》的主題曲。歌曲強力的節奏，在羅嘉良的沉厚聲線演繹下，散發出秦始皇的霸氣，而這首歌亦成為了羅嘉良的成名作。他曾受訪表示，很幸運及多謝恩師盧國沾寫了這首《秦始皇》，讓大家認識他。