羅四海遭Black Joe挑機 鍾培生︰只要觀眾想睇我就會搞

鍾培生主辦的《培生擂台：無敵盃》番外篇「四海大戰Flash Daddy」引來網上勁大迴響， Flash Daddy的團隊要拋出白毛巾投降，四海只用45秒成功TKO對方。Flash Daddy在台下一面黯然離開，及後表示到泰國再訓練，揚言下次回來會變得更強。

羅四海事後表示「佢(Flash Daddy)真係好X廢，廢到無倫！佢挑X我機都O晒咀。呢啲人挑X我機真係想笑！」、「番薯，你真係努力少少，OK？睇好你！哈哈哈哈哈！」他表示自己從不跟差過自己的人打，只是大家覺得對方可以打贏他，他才接受挑戰。