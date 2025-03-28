羅四海遭Black Joe挑機 鍾培生︰只要觀眾想睇我就會搞

鍾培生主辦的《培生擂台：無敵盃》番外篇「四海大戰Flash Daddy」引來網上勁大迴響， Flash Daddy的團隊要拋出白毛巾投降，四海只用45秒成功TKO對方。Flash Daddy在台下一面黯然離開，及後表示到泰國再訓練，揚言下次回來會變得更強。
羅四海事後表示「佢(Flash Daddy)真係好X廢，廢到無倫！佢挑X我機都O晒咀。呢啲人挑X我機真係想笑！」、「番薯，你真係努力少少，OK？睇好你！哈哈哈哈哈！」他表示自己從不跟差過自己的人打，只是大家覺得對方可以打贏他，他才接受挑戰。
Black Joe向四海下戰書
曾參與過「培生擂台」的前微辣成員Black Joe就拍片向四海下戰書，他說︰「抽贏咗Flash咋，有咩咁X威先，你使唔使一high就high咁X耐啊？你都識講啊，佢係一舊番薯，乜砌低贏咗一舊番薯有值得開心咩？打贏咗佢好似打贏咗世界拳王咁X樣……(指住自己)澳門拳王係度，你抽贏咗我，先至話俾人聽你係澳門最X好抽嗰個。」霍哥留言說︰「你出呢條片實在太好啦，個個都問我你哋打唔打？我買定花生等睇戲！」
鍾培生︰只要觀眾想睇，我就會搞
四海就回應說︰「你都幾X得閒喔」並指「你唔係以為你真係夠我打呀？雖然你黑，但你記住你澳門大㗎！真係當咗自己黑鬼呀？」鍾培生回覆《am730》表示︰「好似上次記者會所講，只要觀眾想睇，我就會搞。培生擂台咁多年經驗證明，我哋香港拳賽，係做得到，亦做得好！」