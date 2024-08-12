羅天宇拍劇錯過奧運賽事 緋聞女友表現獲好評感開心︰佢係勤力嘅

無綫「籃」神羅天宇日前與香港球星蘇志樂、韓天次、楊文綱和吳嘉軒到黃埔花園進行表演賽。近日身在內地拍攝劇集《金式森林》的羅天宇，坦言非常興奮能與多位球星同場。 他表示有留意奧運消息：「為為身在內地拍劇， 所以其實完全睇唔到比賽，不過張家朗同何詩蓓拎獎牌我都有留意。」談到早前奧運 男子籃球金牌爭奪戰，天宇坦言為工作關係，錯失觀看直播機會：「我朝早都係由深圳趕嚟活動，所以我冇睇到，都係起身同化妝嗰陣睇返賽事精華。我自己本身好鍾意勒邦占士（LeBron James）同史堤芬居里（Stephen Curry），佢兩個真係好勁。」

他透露尚有一星期便拍攝完畢，在內地開設雞蛋仔生意的他，表示希望將雞蛋仔 帶到劇組萬歲，但可惜未能成事：「我直頭好想喺現場整雞蛋仔俾佢哋食，但可惜為為 唔可以整污糟啲地方，所以今次未能成事。(依家生意點？)依家已經有八間分店，八間都喺深圳，都想準備得好啲，去其他地方開分店。」

而講到其緋聞女友陳懿德連踩 10 日直播主持，大獲好評，他表示亦有留意相關報導， 並大讚對方勤力：「佢真係好叻，又勤力，見到啲報導係鋪天蓋地。（有冇叫佢加 油？）私下就冇，可能都會喺 IG 留言俾佢，見佢做《東張西望》訪問人又幾好，做《福祿壽訓練學院》又做得唔錯。」