羅子溢與楊茜堯結婚7年分享愛情觀 : 結婚是一場馬拉松

羅子溢和楊茜堯向來是圈中模範夫妻，二人因合作無綫劇《On Call 36小時》撻著，並於2016年結婚，先後誕下一子一女，相當幸福。羅子溢與楊茜堯早前慶祝結婚7週年，除了沒有「七年之癢」，更大放閃光彈，非常甜蜜。日前，羅子溢接受馬來西亞DJ黃瑋瑄訪問時，就大談對婚姻的看法。

羅子溢被問到可會鼓勵身邊朋友早點結婚？他坦言無所謂，最重要的是大家找到一個適合的時候，因為婚姻是一場馬拉松，要心理準備好才去做，因為將來的婚姻會面對很多的問題，需要很多的包容。