羅子溢與楊茜堯結婚7年分享愛情觀 : 結婚是一場馬拉松

羅子溢和楊茜堯向來是圈中模範夫妻，二人因合作無綫劇《On Call 36小時》撻著，並於2016年結婚，先後誕下一子一女，相當幸福。羅子溢與楊茜堯早前慶祝結婚7週年，除了沒有「七年之癢」，更大放閃光彈，非常甜蜜。日前，羅子溢接受馬來西亞DJ黃瑋瑄訪問時，就大談對婚姻的看法。
羅子溢被問到可會鼓勵身邊朋友早點結婚？他坦言無所謂，最重要的是大家找到一個適合的時候，因為婚姻是一場馬拉松，要心理準備好才去做，因為將來的婚姻會面對很多的問題，需要很多的包容。
共同經歷高低起低
至於兩個人的相處，他則大方分享表示一開始一定是激情，結婚後慢慢缺點就會浮現出來，「你對住一個人時間久了，很容易將愛情、感情和親情混在一起，而經歷過很多高高低低，有了自己的小朋友，到最後你們仍然可以白頭到老的話，我就會稱之為愛情。」
羅子溢更叫大家如遇到喜歡的人，一定把握機會抓緊她，同時亦接受兩個人相處的時候有高有低，「看童話故事，一個最靚的公主，遇上最靚仔的王子，大家看到他們結婚，故事就完結了，你都還未看到他們生小朋友，為小朋友吵架，而王子當上皇帝後，可能他會有其他妃子，所以大家可以想得長遠一些，如果大家都接受和明白，我其實有鼓勵大家結婚。」