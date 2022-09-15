羅家英向英女王表敬意被狙擊 拍片致歉獲高志森認同

英女王伊利沙伯二世於本月8日離世，享年96歲。香港有大批市民前往金鐘的英國駐港總領事館獻花悼念。現年75歲的羅家英早前亦到英國駐港總領事館獻花，向英女王表達最後敬意，惟他的帖文內容就引來高志森及小粉紅連日批鬥，最後家英哥只好刪走帖文，並拍片上載至微博向一眾小粉紅致歉。

羅家英︰ 長期持有中國護照

羅家英在微博的片段先叩首，並說︰「我是中國香港演員羅家英，作為公眾人物，發表了未加深思熟慮的哀悼之詞，我感到非常的抱歉，原因只是表達對老人的懷緬，並無他意，還請大家不要過分解讀，數典忘宗我做不出，我長期持有中國護照，說明一切，我是中國人，我永遠愛我的祖國，對不起。」

高志森狙擊羅家英

羅家英是在星期二在ig發文說︰「香港在他（她）的庇蔭下，人間福地，還有幾多個長輩呢，鮮花一束，謹致敬意，萬世流芳，大象無形。」其後高志森在微博出PO，點名羅家英謂︰「沒有香港人的奮鬥、努力與自強，香港不可能是福地。」當時有大陸網民認為家英哥的帖文並沒有問題，但高志森稱覺得對方的帖文不恰當。亦有網民指不少高官也有悼念英女王，惟高志森再次表示「悼念、弔唁沒問題，然而我並不同意『在女王的庇佑下香港是福地』之言論。」