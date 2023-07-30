羅家英想撮合Edan同戴祖儀？爆Anson Lo開完騷發高燒要停工

家英與戴祖儀昨日(29日)到商場出席「Link Up大遊戲日」揭幕禮。今次家英哥與戴祖儀首次合作就組隊玩遊戲，更即場施展畫功。家英哥坐定定玩遊戲，但拍檔祖儀則要挑戰站在平衡木上猜所畫內容。家英哥笑笑口話：「好耐無畫畫，仲要咁多人望住，限時畫，好彩祖儀都醒目，睇得明我啲鬼畫符！」

除了鬥快鬥反應，祖儀之後更與現場小朋友挑戰以特製加大碼手套玩氣球大戰。家英哥揶揄手長腳又長的祖儀有「恰細路」之嫌，被質疑的祖儀即刻解釋：「邊係呢，小朋友無我咁高，個氣球唔洗拋咁高容易啲控制㗎！啲遊戲設計好考即時反應㗎，一齊玩會開心緊張啲。」家英哥點頭同意：「以前細個真係無咁多嘢玩，今次俾我感覺係有少少返璞歸真，其實好簡單嘅遊戲都可以好好玩，大人細路都啱玩咁就最好啦。」