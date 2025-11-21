羅家英自爆廿年無同阿姐錫過 汪明荃拒一齊拍劇嫌成日對住

汪明荃今日（21日）與羅家英、周嘉洛、阮浩棕及周奕瑋一齊出席《帶阿姐看世界》記招，大會播出預告片，在片尾見到阿姐問不明白為何公司要找她，拍這個節目，她亦即場問監製。監製鄧偉鵬指阿姐從來沒有拍過真人騷旅遊節目，希望觀眾可以看到阿姐食另一面。阿姐聞言說：「我拍呢個節目係想證明俾公司睇，我仲得嘅。」

阿姐日本之行失聲 眾人更大談拍攝趣事，監製又提到阿姐在旅途中非常關注《女神配對計劃》，特別留意曾展望及葉蒨文，所以大會亦安排他們做司儀。此外，周奕瑋指阿姐日本之行失聲，阿姐表示當當時很擔心，因為之後要去大陸開演唱會，在當地立即致電給自己的醫生，再叫周奕瑋充當翻譯，讓當地醫生了解自己的情況。 汪阿姐而家應該一齊受訪，談到不丹是高海拔地方，阿姐稱事前有食定高山症藥物，在旁的家英哥表示沒有服食相關藥物，但在當地行路有點氣喘，所以很多動作都是慢慢做。然而，家英哥在當地踢波，他說：「其實我企喺度唔郁嘅，有波比我就會射龍門！（你係節目話唔踢波都踢腳！係咪跟叻哥學？）哈哈！我哋咁斯文點會呢？我梗係要俾啲語氣佢哋聽下，離開我三尺！」



廿年都無錫過 阿姐指家英哥為今次不丹之行做足功課，看了很多資料，而整個行程有旅行社安排，最深印象是坐直昇機俯覽喜馬拉雅山脈，又看到虎穴寺。家英哥稱不丹生活很簡樸，但很多年青人現時有手機、電腦，相信不丹在若干年之後會有所改變。 家英哥更用「呃」字去形容今次之旅，他說：「今次真係呃佢㗎，搵啲靚嘅衫俾佢去影（結婚）相，佢都唔知㗎！」阿姐直言事前完全不知道如此隆重，竟然會有個婚禮儀式。家英哥即把握機會「投訴」說：「同佢講又唔聽，又話唔想，又冇話Yes定係No，唔好理佢！我咪唔等佢囉，等佢着咗衫先，唔通佢除咗佢咩！」之後得戚望住阿姐，阿姐表示：「都幾好玩啊！都有啲感動嘅！有大師耍聖水，念經祝福我哋。」問到二人有冇錫下咀，家英哥說：「廿年都無錫過！」