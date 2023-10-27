羅密歐與祝英台丨陳茵媺造型被指趕客　網民狠批5大敗筆位求腰斬

TVB劇集《羅密歐與祝英台》熱播中，雖然有陳豪、陳茵媺夫妻檔合作，但負評多多，除咗被指劇情背景疑抄襲27年前里安納度狄卡比奧經典電影《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》，更遭網民狠批完全冇令人想繼續睇嘅元素：「霸住8:30啲時間，腰斬咗佢啦」，又指台慶劇《香港人在北京》節奏明快，劇情更笑到流眼水；而《羅密歐與祝英台》則充滿5大敗筆位，即睇！ 羅密歐與祝英台敗筆位1：觀眾難理解「架空時空」

劇組特意邀請憑電影《胭脂扣》及《影》獲得金馬獎最佳美術設計殊榮嘅馬光榮（Horace）擔任美術總監，為劇集設計一系列別具特色嘅主場景，包括祝家、羅家及祝家溫室，並以中、西式元素凸顯祝家及羅家嘅唔同，但有網民指場景及造型純粹滿足監製個人想像，時裝劇都要搞架空過份離地：「呢套劇既設定，是一個超現實的城市，完全虛構，不能用現實生活既標準去睇，咁設定唔係唔得，但要功力好高，而家搞出來是非驢非馬」。

羅密歐與祝英台敗筆位2：角色太多加劇情拖拉

網民一致認為《羅密歐與祝英台》角色太多，而且故事鬆散又拖拉，直言陳豪及陳茵媺有重要感情線，但竟然播咗5集仍未相認；同時又指內容唔合情理，指於首集對戰場面中，無啦啦殺出個小丑爆佢哋做假，小丑又突然殺咗幾個唔關事嘅旁觀者，睇到一頭霧水：「觀眾好難睇到脈絡，都唔知你個故仔想講咩，又點會想追落去？」 羅密歐與祝英台敗筆位3：陳茵媺造型趕客

陳茵媺於劇中以剷青look亮相，並應監製要求刻意壓低聲線及紮胸女扮男裝上陣，一人分飾兩角，但觀眾對此造型就唔多受落：「陳恩薇（陳茵媺）如果18歲剪呢個頭OK，但佢40路，唔好玩啦」、「陳茵媺是甜姐兒，硬剪這個頭發裝cool幹嘛」、「陳茵薇講對白好難聽」等等。

羅密歐與祝英台敗筆位4：周嘉洛游嘉欣無CP感

網民覺得周嘉洛同游嘉欣呢Pair談起情上嚟都完全無CP感，指出游嘉欣喺呢套劇入面塊面脹到似發水麵包，又表示唔想睇周嘉洛，覺得佢喺劇中經常引述莎士比亞金句，感覺係為加而加，不但無推進劇情又唔好笑：「見到癈青安就冇興趣睇」、「做得太耐愛回家。習慣左D小丑演法，演吾到正劇」、「金城安都係做番金城安好D」等等。 羅密歐與祝英台敗筆位5： 致敬位弄巧成拙

《羅密歐與祝英台》串連羅密歐、茱麗葉、梁山伯及祝英台4大人物，監製陳維冠將其改成玩槍高手，以向1996年里安納度狄卡比奧主演嘅電影《羅密歐與茱麗葉：後現代激情篇》致敬；不過，網民就覺得槍戰位太多，又唔真實：「會唔會係開槍最多既劇集，一集開幾百槍」、「淨係見到成班人嘻嘻哈哈，成日攞支槍出黎亂射，真係教壞人」、「四圍槍戰射死人，可以無警察，搵唔到人就話使唔報警，咁嘅劇情點可以接受呀」等等。反觀，另一套劇《香港人在北京》陳展鵬與蔡潔嘅初戀情感向1995年《Before Sunrise》致敬，《香港人在北京》高質好多。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈