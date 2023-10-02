羅密歐與祝英台｜孖陳茵媺夫妻檔演出 陳豪感慨冇咗個老婆

由陳豪（阿Mo）、陳茵媺（Aimee）、周嘉洛、游嘉欣等主演的《羅密歐與祝英台》，將接棒《你好，我的大夫》、由10月16日起逢周一至五晚8點半翡翠台播映。故事圍繞四位主角祝英台（陳茵媺飾）、梁山伯（陳豪飾）、羅密歐（周嘉洛飾）及朱麗葉（游嘉欣飾）發展，以後現代架空世界為背景，四位主角的名字耳熟能詳，但他們的人設及際遇卻顛覆了大眾對四大愛情經典人物的認知。

相隔 11 年再同框 陳茵媺及陳豪成焦點 自劇集開拍以來一直備受矚目，相隔11年才再度於劇集同框的陳茵媺及陳豪成全城焦點，這次更是Aimee婚後首部「復出」劇集。他們坦言在片中要演情侶並非易事，難度在於要壓抑自己對對方的感情。Aimee笑言：「因為今次個角色同真實嘅自己完全唔同，都好大挑戰，要盡量收埋平時嘅自己，除咗講嘢唔可以太女仔，仲要收番起自己平時對住老公嘅眼神同小動作，要將自己從現實中抽離番。」阿Mo則搞笑感嘆拍劇期間猶如「冇咗個老婆」，但仍強調全力支持Aimee復出追夢。