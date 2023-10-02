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娛樂
2023-10-02 10:00:00

羅密歐與祝英台｜孖陳茵媺夫妻檔演出 陳豪感慨冇咗個老婆

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陳豪陳茵媺夫妻檔演出，二人在劇中扮演情侶。

陳豪陳茵媺夫妻檔演出，二人在劇中扮演情侶。

由陳豪（阿Mo、陳茵媺Aimee、周嘉洛、游嘉欣等主演的《羅密歐與祝英台》，將接棒《你好，我的大夫》、由1016日起逢周一至五晚8點半翡翠台播映。故事圍繞四位主角祝英台（陳茵媺飾）、梁山伯（陳豪飾）、羅密歐（周嘉洛飾）及朱麗葉（游嘉欣飾）發展，以後現代架空世界為背景，四位主角的名字耳熟能詳，但他們的人設及際遇卻顛覆了大眾對四大愛情經典人物的認知。

 

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陳茵媺在劇中身手不凡。 預告見到有二人錫錫的場口。 陳豪孖陳茵媺夫妻檔演出劇集《羅密歐與祝英台》

相隔11年再同框  陳茵媺及陳豪成焦點

自劇集開拍以來一直備受矚目，相隔11年才再度於劇集同框的陳茵媺及陳豪成全城焦點，這次更是Aimee婚後首部「復出」劇集。他們坦言在片中要演情侶並非易事，難度在於要壓抑自己對對方的感情。Aimee笑言：「因為今次個角色同真實嘅自己完全唔同，都好大挑戰，要盡量收埋平時嘅自己，除咗講嘢唔可以太女仔，仲要收番起自己平時對住老公嘅眼神同小動作，要將自己從現實中抽離番。」阿Mo則搞笑感嘆拍劇期間猶如「冇咗個老婆」，但仍強調全力支持Aimee復出追夢。

周嘉洛與游游在劇入面勁多浪漫互動。 游嘉欣飾演的朱麗葉反叛又貪玩，為了玩槍佢可以去到好盡。

新生代「洛游CP

除了「雙陳CP」，首演情侶的新生代組合「洛游CP」亦勁有突破。嘉洛今次雖然仍會發揮搞笑本色，但卻多了「深情」元素，劇中熱愛莎士比亞的他，周不時會大拋「莎式金句」顯內涵玩浪漫，更會排除萬難誓要與一見鍾情的朱麗葉愛到底。至於以清純乖乖女形象見稱的游游，除了曲髮造型登場突顯角色Wild感，更會首度挑戰大量型格開槍場面。

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