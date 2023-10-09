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娛樂
2023-10-09 19:41:27

羅密歐與祝英台｜鄭子誠再演大奸角 監製嫌奸得太盡

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鄭子誠回歸奸人系列。

《羅密歐與祝英台》將接棒《你好，我的大夫》、由1016日起逢周一至五晚8點半翡翠台播映，除了陳豪、陳茵媺夫妻檔演出備受注目，而劇中多位實力派演員的表現亦不容忽視。

視后江美儀，曾在《衝上雲霄II》、《誇世代》及《殺手》監製陳維冠(Joe)合作，無論是《衝上II》的激吻場口、或是《殺手》的嬌俏鳳姐造型，至今仍為人津津樂道；今次美儀再與阿Joe碰頭，造型絕不馬虎，飾演羅素（潘志文飾）妻子杜拉的她，每次出場均散發超凡貴氣；表面溫文又親切的，背後暗藏復仇大計，為達目的更連最親的人亦不惜利用。

江美儀今次角色勁有層次同驚喜。

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憑《真情》李子浩一角展開「完美奸人」旅程的鄭子誠，原本經阿Joe用心打造後，已成功轉型玩喜劇，不過在《羅祝》中，子誠將「重操故業」演回奸角。飾演英台二叔祝仁義的他，表面上處處為祝家著想，實質背著英台等人進行驚天大陰謀。談到是次角色，子誠坦言好玩又有發揮：「奸嘅程度令我諗番起初初入行嗰時，每套劇都奸到一面倒嘅，好耐都未試過呢種感覺，如果抽離嚟睇劇入面個角色，我都會幾憎自己。」

他笑言曾因過份投入、遭阿Joe取笑：「有時我會不自覺地激動咗，阿Joe都有叫我有啲位唔使做到咁盡。」問到為何久休復「奸」，子誠笑指是因欠了監製：「因為曾幾何時佢拯救我脫離奸人嘅火海，佢憑《四個女仔三個BAR》成功令我跳離奸人行列做番好人，所以我好多謝佢、多謝佢喺角色上面畀我做好人嘅機會。所以咁多年之後佢叫我做番老本行，我當然義不容辭咁答應。」

鄭子誠回歸奸人系列。

另一亮點則落在實力綠葉演員楊證樺（Man）身上，之前憑《痞子殿下》中自薦做「不露相」猩猩王贏盡熱話的他，今次再玩「驚喜」小丑上身，更會首度挑戰飾演身手了得的瘋狂槍手哥德。

自言打戲冇難度的阿Man，透露為了劇中高難度開槍及轉槍動作，付出不少時間力求完美：「平時拍槍戲掹出嚟就射得，但今次轉完槍仲要打、之後再轉槍同開槍，呢樣比較難啲。其實做完動作後轉槍再射槍指向某一個位，兼且要就埋鏡頭係好難，拍攝時都拍咗好多次，要各樣嘢好準先好睇，之後都接受咗好耐訓練。監製、導演同武術指導要求好高，每次要做到好完美先收貨。」談到角色搶眼造型，阿Man透露是幕後多番努力調教後的成果，並謂為了更投入劇中角色，大部分時間均是自己親手上妝，並有拍片錄留念，楊證樺笑言：「我有時直頭喺屋企化埋出去，去到Location即刻拍得。」

除了以上三位實力演員，一眾新生代及綠葉演員亦甚有驚喜，憑《新四十二章》兇悍天姐一角贏盡好評的李漫芬，這次在阿Joe打造下化身鳳姐頭目Rose，與Daisy（史穎喬飾）、小梅（朱斐斐飾）、Iris（吳綺珊飾）及杜鵑（蘇麗明飾）組成造型每次都極盡誇張搶眼的「一樓一五閨密」，老是常出現的五人經常穿插於梁山伯及羅密歐之間，是劇中重要「氣氛擔當」。

「一樓一五閨密」：（左起）李漫芬、朱斐斐、吳綺珊、史穎喬、蘇麗明。

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