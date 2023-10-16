羅密歐與祝英台｜金馬獎最佳美術設計得主馬光榮擔任美術總監 讚嘆TVB效率奇高：匪夷所思

由陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣等主演的《羅密歐與祝英台》於今晚(16日)首播，為增加劇集電影感，《羅祝》劇組特意邀請了先後憑電影《胭脂扣》及《影》獲得金馬獎最佳美術設計殊榮的馬光榮（Horace）擔任美術總監，為劇集設計一系列別具特色的主場景。 今日劇組率先發布《羅祝》三大必睇場景，分別是祝家、羅家以及祝家溫室。為了凸顯祝家及羅家截然不同的中、西式元素，Horace分別採用了「木」及「鐵」作為兩大場景的基本美術概念，Horace說：「我哋預設個故事喺香港發生，只係時空唔確定。祝家，我擺咗佢喺港島，全部以木同富有殖民地色彩建築嘅方式去構建，一來想表達歷史悠久嘅感覺，二來係想要中西結合嘅效果。祝家我主要以特首府邸為藍本，再用木去打造偏東方風格嘅簡約感，仲會有圓形、孤形同半月形等等多樣嘅線條予以配合，而門窗就偏向西式殖民地色彩嘅設計。」至於羅家，Horace則將其置於九龍，並以「英國工業時代」為主要設計概念：「會有好多金屬同鐵器元素，例如貨櫃碼頭上面會有鑽油台。」

以九龍城寨為設計藍本的約瑟之家，是Horace最鍾情、亦是最困難的作品之一：「嗰個景好密集，靠近頂部有個水管大廈，嗰度係少年梁山伯同祝英台首次邂逅嘅地方。因為成個時段會橫跨十幾年，佢哋會再喺嗰度重遇，係一個好重要嘅地標。嗰度嘅特色係有好多水管，有種舊荃灣工業區嘅感覺，梁山伯亦利用咗嗰度嘅水管以波子產生聲音嚟度向祝英台表白，我覺得幾有趣。」至於望落和諧又明亮的祝家溫室，背後竟是以垃圾膠袋建成，著實讓人意想不到，Horace笑言：「個景本來唔係咁，原本係想做一個好似香港公園咁嘅溫室，但因為當時個budget連買植物都未必夠，我哋就改為用垃圾膠袋嘅膠布將天花板全部蒙黑，後面做個半月形嘅大窗，配以四幅灰色TVB道具牆身以及一啲山水傢俱等，再打啲強光落去，就會產生一個充滿東方色彩嘅結構；半月形嘅窗加埋黑色膠布嘅反光部分、望落去係一個full moon。」