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娛樂
2023-10-06 14:30:48

羅密歐與祝英台｜陳茵媺剷青紥胸女扮男裝 自爆首日開工拍喊戲壓力爆煲

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陳豪及陳茵媺相隔11年再於同劇同框。

陳豪及陳茵媺相隔11年再於同劇同框。

無綫新劇《羅密歐與祝英台》將於1016日播映，陳豪及陳茵媺（Aimee）相隔11年再於同劇同框備受矚目。為打響復出頭炮，監製特別為Aimee度身訂造極有記憶點角色，除要一人分飾性格截然不同的孿生兄妹智勇雙重祝英喬及善良單純祝英台外，更要史無前例應付大量開槍及動作場面。

 

 

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陳茵媺自爆首日開工拍喊戲壓力爆煲 。

陳茵媺自爆首日開工拍喊戲壓力爆煲 。

減肥十磅

Aimee的角色造型亦是花盡心思，監製於開劇前一、兩天落實以剷青解決問題，紮起來是男裝祝英喬、放下來是女兒身祝英台。Aimee笑指當得悉要剷青後不無擔心，幸好最終效果有型又自然：「個造型好出，望住鏡入面嘅自己，都覺得真係似男人。」自認完美主義的Aimee，為令角色更有說服力，除減肥十磅讓自己更上鏡，又應監製要求刻意壓低聲線及紮胸女扮男裝上陣：「紮咗胸真係抖唔到氣，加埋我好多動作場口，個能量消耗好大。」

息影九年

久未拍劇的Aimee，透露復工初期壓力爆煲：「都有成十年（實為九年）冇拍劇，好多嘢要真正埋番位再熟絡番要一段時間，壓力好大。我記得第一日已經拍咗十幾場，之後連續四、五日都係十場十場咁拍，好似發緊夢咁，啲燈照住自己時，連講對白都好緊張，我未試過咁緊張嘅。我記得第一日最尾二嗰場仲要喊，我心諗Oh My God，我九年冇拍戲，但第一日就有喊戲嗰時我瞓又瞓唔到、食又食唔到，好似失戀咁。」談到與老公陳豪首度以情侶兼夫妻檔上陣便要拍攝親熱戲，Aimee甜笑表示十分尷尬：「我擔心咗好耐，因為平時錫唔會有咁多人睇住，係有啲緊張。」

陳茵媺在新劇要剷青紥胸女扮男裝。 陳茵媺表示紮咗胸真係抖唔到氣。
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