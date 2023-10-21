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娛樂
2023-10-21 21:05:28

羅密歐與祝英台｜陳豪獲120分好前輩 周嘉洛與游嘉欣激多咀戲錫到冇感覺

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羅密歐與祝英台｜陳豪獲120分好前輩 周嘉洛與游嘉欣激多咀戲錫到冇感覺

周嘉洛讚陳豪120分好前輩。

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周嘉洛與游嘉欣激多咀戲，笑言錫到冇晒感覺。 「周游CP」很搶鏡 。 周嘉洛荁忍相思之苦，懇求陳豪飾帶他偷渡前往天南市見游嘉欣。 Aimee雙手同時舉槍，相當有型。
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