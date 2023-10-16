羅密歐與祝英台｜陳豪陳茵媺夫妻檔上陣 全家睇首播小朋友狂問Why

根據官方介紹，《羅密歐與祝英台》是TVB拍攝製作的懷舊新派悲情電視劇，背景天馬行空，而且首集已有不少開槍傷人畫面，令網民驚訝此片是否適合8點半時段推出。另外，陳茵媺在劇中分飾性格截然不同的孿生兄妹，一個智勇雙重祝英喬，另一個是善良單純祝英台。由於要扮成男士英喬，陳茵媺求刻意壓低聲線及紮胸女扮男裝上陣。不過，陳茵媺就算紮了胸，仍然難掩其有料身材，所以不少網民仍視她的「祝英喬」是女仔角色。

小朋友邊睇邊問

如無綫所言，劇情非常天馬行空，網民因而睇到一舊雲，但就成功引來討論。至於久未拍劇的陳茵媺，非常著緊復出作，更與陳豪及三位小朋友訂了酒店齊齊睇首播。陳豪拍下陳茵媺與三位小朋友在床上看劇集首播的畫面，片中見到二仔及細女不停問爸爸在扮演甚麼，見到其他畫面時，又不停問為甚麼，之後見到媽咪拿起槍對住爸爸時，又不停問陳茵媺「為何你要射爸爸？」短短幾分鐘片段已聽到他們的仔女不停發問。陳茵媺就貼出第一身視角的片段，片中見到她感動得雙眼通紅，同時二仔及細女不停發問，既吵鬧又溫馨。