羅密歐與祝英台｜黃碧蓮與陳豪嘴咀 事先向監場陳茵媺「自首」舒緩緊張

無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》），前晚（25日）一集，祝英喬（陳茵媺飾）得力助手馬文才（徐榮飾）得悉英喬真身其實是自己掛念了足足二十年的未婚妻祝英台後大感憤慨，不過昨晚（26日）當他得悉「聰明藥」事件對祝家不利時，仍顧全大局致電英台，可惜卻在會合英台前遭設計圍攻殺害，臨斷氣前盡最後一口氣在英台面前宣洩不甘心：「對住你咁多年都認唔到你係英台，我真失敗！」並約定英台：「我哋今世無緣，希望下世…」深情對白加上徐榮入肉演出，不但熱淚盈眶，就連頸上的青筋都隨著激昂情緒暴現，名副其實渾身是戲。

另外，英喬與萬事通/梁山伯（陳豪飾）調查文才死亡真相期間，與兇手在停車場火併，雙陳不但夫妻檔上演「行走中的神槍手」，邊跑邊向目標開槍；更不約而同飛躍上車大顯驚人跳躍力，被網民笑指：「畀佢兩公婆玩晒！」亦有網民認為雙陳劇中愛情線愈看愈吸引，並指最大功臣是飾演社工謝姑娘的黃碧蓮。昨晚謝姑娘向萬事通送上心心情侶水杯、激到英喬打翻醋罈一幕爆笑非常。對萬事通一早心心眼的謝姑娘，為了表達愛意，先後六連環出招擄獲男神，包括送情侶水杯、送外賣、強調單身、悉心打扮、無限冧樣及主動獻吻，其中獻吻一幕不但嚇到萬事通「紅都面晒」，網民亦睇到嘩嘩聲，除搞笑指碧蓮是「進擊的謝姑娘」，又讚她靚女：「仲靚過參選嗰陣」。

談到與陳豪Kiss場口，碧蓮笑指有事先向Aimee「自首」：「我係第一次同前輩拍Kiss戲，咁我同Aimee都係加拿大女仔，所以拍呢場戲之前我都有同佢講笑話：『唔好意思，我要錫你老公』，佢都喺度笑，仲話：『It’s Ok，Go Ahead』，我聽完就冇咁緊張。」碧蓮又指拍攝當日Aimee亦有在場，但二人未有碰面，並謂拍攝時台前幕後都表現專業：「大家正式開始前會傾吓咩角度拍同點打燈，所以我都好快投入到。咀阿Mo嗰吓我哋都要做好多練習，因為劇情係話我見到佢嘴角有醬汁，原本我想幫佢抹，但我哄埋去時佢誤會咗所以瞇埋眼，咁我先會想Kiss佢。」碧蓮又分享搞笑花絮：「因為導演話佢唔嗌Cut我唔好停，咁我就有個Take哄到好近好近，但導演未嗌Cut，我就掂住咗阿Mo嘅鬚根，好拮拮，我個心就係咁諗點解仲未嗌Cut嘅。」